Visite dans l'antre créatif des fondateurs de la marque Girls of Dust

Ils se sont connus sur les bancs de l'Académie d'Anvers. Aujourd'hui, Aline Walther et Keith Hioco, les créateurs des marques de denim Eat Dust et Girls of Dust, partagent leurs vies professionnelle et privée dans une ancienne librairie de Berchem chargée d'une déco toute personnelle.

© Jan Verlinde

Ils vivent à Anvers depuis plus de vingt ans, même s'ils n'y sont pas nés. Aline Walther (43 ans) est bruxelloise, tandis que Keith Hioco (46 ans) est originaire d'Ostende. Au départ, ils étaient simplement étudiants à l'Académie des beaux-arts, puis ils ont partagé un kot, pour ensuite s'installer ici, ensemble, entre le Te Boelaerpark et l'aéroport de Deurne. "Par le passé, ce bâtiment était occupé par une librairie, avec un petit salon de coiffure dans l'arrière-boutique. L'environnement et la luminosité nous ont immédiatement séduits", explique Aline.

