La marque de peintures Levis a rendu son verdict: la Couleur de l'année 2020 s'inspire de "l'aube tranquille", un mélange de bleu, vert et gris doux.

Chaque année à pareille époque, Levis rend son verdict, épaulé par des experts internationaux en tendances , et dévoile la tonalité qui devrait cartonner dans les mois à venir. Cette fois, ce sera Tranquil Dawn, "aube tranquille", une teinte oscillant entre le bleu, le vert et le gris et s'inspirant du ciel voilé d'un petit matin frais.

L'année dernière, Levis avait misé sur un retour à la positivité avec un jaune Spiced Honey. Aujourd'hui, c'est le thème " Let the light in " qui a remporté les suffrages, invitant tout un chacun à "ramener littéralement de la lumière dans sa vie et son intérieur". Et les spécialistes d'expliquer: "La mondialisation, la mécanisation et la technologie de pointe nous poussent à convoiter une connexion avec notre passé, nos aïeux et le monde " réel ". Levis nous remet en contact avec notre propre créativité, nos valeurs humaines et tout ce qui nous sépare de l'intelligence artificielle. En 2020, nous nous rapprocherons d'autant plus de nos racines et du sens profond de la vie."

A voir si Pantone, l'entreprise à l'origine du fameux nuancier, arrivera aux mêmes sereines conclusions lorsqu'elle dévoilera sa Couleur de l'année dans les prochains mois.

Fanny Bouvry