Tous les deux ans, la World Design Organization choisit une ville dont elle reconnaît l'usage efficace du design en tant que vecteur de développement social, culturel, économique et environnemental.

S'ensuit un programme déroulé tout au long de l'année, qui propose au public un aperçu des initiatives créatives, politiques urbanistiques et innovations diverses qui font la fierté de la cité. Et pour enthousiasmer le secteur, deux ans après le choix de Mexico, la WDO a jeté son dévolu sur la bouillonnante métropole lilloise. Vo...

S'ensuit un programme déroulé tout au long de l'année, qui propose au public un aperçu des initiatives créatives, politiques urbanistiques et innovations diverses qui font la fierté de la cité. Et pour enthousiasmer le secteur, deux ans après le choix de Mexico, la WDO a jeté son dévolu sur la bouillonnante métropole lilloise. Voici une sélection de trois expos susceptibles de donner une idée du plantureux menu dans toute sa variété. Conçue en partenariat avec le Musée international de la parfumerie de Grasse, Secrets de parfum examine le flacon sous toutes ses coutures. Outre les ateliers, conférences et projections, le public pourra découvrir une centaine d'objets venus de Grasse, bouteilles anciennes, matériel de labo, prototypes de designers ou dispositifs olfactifs interactifs. Jusqu'au 26 avril, au Colysée-maison Folie - Lambersart. Comme pour prolonger le centenaire de ce courant parmi les plus influents du XXe siècle, cette expo rassemble une cinquantaine de clichés pris par le photographe Erich Consemüller, sur les sites de Weimar et Dessau, ainsi qu'une série d'objets emblématiques nés dans les murs du mythique établissement. Jusqu'au 21 mars, au WAAO - Centre d'architecture et d'urbanisme. Le duo Muller Van Severen monte à la Villa Cavrois une expo où se côtoieront objets existants soigneusement choisis et nouveautés spécialement conçues pour l'occasion. Cette sélection de pièces entend entrer en dialogue avec les volumes, couleurs et matériaux du chef-d'oeuvre de l'architecte Robert Mallet-Stevens. Jusqu'au 11 novembre, à la Villa Cavrois, Croix.