Chaque année, la plate-forme nationale Belgium is design sélectionne une poignée de jeunes créateurs prometteurs et les emmène à Milan pour participer au SaloneSatellite, antichambre de l'élite tenu en marge du salon du meuble officiel. Suite à l'annulation des réjouissances cette année, nous jetons un coup de projecteur sur ces " New Belgians " privé de Design Week et d'une précieuse visibilité. Au programme du speed dating cette semaine : Chanel Kapitanj.

Qui est-tu ?

Je suis née à Liège le 11 novembre 1992, j'ai terminé un master en Design Industriel en 2015. Ma fascination pour les matières métalliques et le travail manuel m'a poussé à me diriger vers une formation de métallier soudeur de 2015 à 2016. A la suite de quoi j'ai créé mon studio de Design et Ferronnerie.Ma matière de prédilection est le métal. Acier, inox, laiton, cuivre, etc. C'est avec une approche minimaliste et la mise en évidence des matières métalliques que j'aborde mes projets. J'imagine, ensuite je façonne en atelier. Je viens de terminer le projet Pierre d'acier, du mobilier texturé à l'acide. Je donne également cours de soudure en IFAPME. Je devais présenter mes étagères en laiton Doll, qui finalement seront visible à Liège durant l'expo " d'Hier et de deux mains " avec mon étagère Blow : un projet de luminaire en acier bichromaté et verre ainsi que le divan Purity, une assise confortable avec une plateforme en acier poudré. Par mon site www.chanelkapitanj.com ou par mon compte Instagram, @chanelkapitanj. Et je serai donc exposée à Liège, à la Maison des métiers d'art (7, rue des croisiers) du 28 août au 24 octobre, et à la Design Station (78, rue du Paradis) du 28 septembre au 16 octobre.