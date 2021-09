Pas facile de faire un choix parmi la centaine d'événements proposés par les organisateurs de Brussels Design September pour la 15e édition de ce mois dédié entièrement au design. Expos, workshops, pop-up stores, conférences et parcours thématiques... Voici notre sélection non-exhaustive pour vous aider à trancher.

1. Le Brussels Design Market

Cette année, le Brussels Design Market prend possession du site de Tour & Taxis ces 25 et 26 septembre. Au coeur de la gare Maritime récemment rénovée, il s'agit de l'une des premières foires physiques de 2021 à Bruxelles. Fondé il y a plus de quinze ans, cet événement est devenu le plus grand marché de design vintage en Europe. Il sera possible d'y découvrir une large sélection de meubles, objets de décoration et luminaires de plus de 100 artistes internationaux. Conservant l'atmosphère particulière qui caractérise les brocantes, le Brussels Design Market propose à ses visiteurs de flâner tout en admirant des pièces iconiques du design français, italien, américain ou scandinave.

Que vous soyez marchand, collectionneur, professionnel avéré ou amateur, c'est le rendez-vous bruxellois à ne pas manquer pour venir dénicher ces merveilleuses pièces vintages qui ont marqué le XXe siècle.

Les 25 et 26 septembre. 11, rue Picard, à 1000 Bruxelles, www.designmarket.be

2. L'expo Le Sacre de la matière

Pour cette nouvelle édition du Brussels Design September, la galerie ixelloise Spazio Nobile s'associe à l'Ancienne Nonciature, haut-lieu du patrimoine bruxellois. Située place du Grand Sablon, cette somptueuse demeure accueillait à une époque l'ambassade du Vatican à Bruxelles. Et une fois la porte close, le saut dans le temps est instantané. Le visiteur est immédiatement émerveillé par la majesté du lieu, restauré par Anne Derasse, propriétaire, architecte d'intérieur, historienne de l'art et créatrice belge.

Avec son compagnon et photographe Jörg Bräuer, ils avaient pour volonté de conserver l'aura de cet endroit tout en offrant une esthétique respectueuse du passé et c'est un pari réussi. Un écrin parfait pour Lise Coirier et Gian Giuseppe Simeone, les fondateurs de Spazio Nobile, qui ont réunis là pas moins de 10 créateurs. Tout au long de la visite, les pièces donnent à admirer les nobles sculptures en bois massif et brûlé du belge germanophone Kaspar Hamacher. Sur les murs, les photographies et peintures de Jörg Bräuer offrent des échappées vers d'autres horizons. À leurs côtés, les oeuvres d'Amy Hilton, l'univers en bois de Ernst Gamperl, les photographies de Silvano Magnone, le délicat travail du textile de Élise Peroi, les majestueuses céramiques de Päivi Rintaniemi, celles de l'artiste portugaise Bela Silva et enfin les pièces de Fabian von Spreckelsen complètent le tableau de cette parenthèse artistique.

Du 9 septembre au 3 octobre.7, rue des Sablons, à 1000 Bruxelles, www.spazionobile.com,www.nonciature.com

3. La Bocca Della Verità Gallery

Selon une vieille légende romaine, le menteur qui place sa main dans la bouche du simulacre de marbre sera mordu. Pourtant, c'est sans montrer les dents que la nouvelle galerie de design La Bocca Della Verità se dévoile pour le Brussels Design September. Pour le public, l'émerveillement commence sur le trottoir-même, face à l'impressionnante devanture de la Maison Van Dijck. Construite par l'architecte Gustave Strauven, cette bâtisse des années 1900 est un joyau du patrimoine architectural bruxellois.

Une fois à l'intérieur, le spectacle continue. Dans ce hall à ciel presque ouvert, l'impression d'être dans un monde enchanté est immédiate. Le public traverse alors ce qui ressemble à une serre aux allures majestueuses et se rapproche des oeuvres de quatre jeunes designers : Thibault Huguet, Hélène del Marmol, Chloé Arrouy et Arnaud Eubelen. Sous l'oeil aguerri de Jean François Declerq, la Bocca della Verità dévoile pour la première fois, et en exclusivité, le travail de ces jeunes artistes. Avec pour seule mission de donner un coup de projecteur aux nouvelles voix du design.

Du 17 Septembre au 10 janvier. 85, boulevard Clovis, à 1000 Bruxelles.

4. L'installation lumineuse de Tilt à l'hôtelhe Dominican

Le temps du Brussels Design September 2021, Laetitia et Patrick, les artistes du duo TILT, exposent leur travail à l'hôtel The Dominican qui, avant d'être un spot célèbre de la capitale, était une ancienne abbaye. Pour l'occasion, le tandem a créé en exclusivité une installation colorée de lumière assemblée avec des bobines recyclées.

Un projet aux aspects vifs et étonnants qui habille avec finesse la cours et le jardin de cet établissement bruxellois. Encore une fois, les deux artistes ont osé l'originalité et le peps pour le plus grand plaisir des pupilles. Ils ont tilté, et ça a marché.

Du 7 au 30 septembre. 9, rue Léopold, à 1000 Bruxelles, www.thedominican.be, www.tiltbrussels.be

5. L'expo Beyond Product

Situé à deux pas de la gare de Schaerbeek, Duplex est un studio de design global. Il présente les oeuvres de Jane Wright, Clément Guirao, Matthieu Doucet et Nicolas Zanoni. Quatre jeunes designers qui, fidèles à leurs valeurs, proposent des réalisations inspirées de l'économie locale, de l'artisanat ou encore de matériaux recyclés.

Duplex Studio © Duplex Studio

À travers cet espace de 300 m2, le public découvre un environnement épuré et lumineux qui rappelle le mode de travail de ces concepteurs. Soucieux d'aller au plus profond de leur art, ce quatuor se donne pour mission de questionner le monde qui les entoure. Favorisant le design critique, de chaque oeuvre émane une réflexion philosophique sur l'objet mais aussi sur les questions sociales, culturelles ou éthiques. Ancrée dans la thématique du "Design Through Making", la volonté de ces jeunes artistes est " d'exprimer les processus de faire, penser, fabriquer, déplacer et de modifier le contexte afin d'appréhender le travail par son environnement ". C'est simple, c'est pur, c'est innovant et ça se ressent.

Du 7 au 30 septembre. 77, avenue Monplaisir, à 1030 Bruxelles, www.duplexstudio.be

6. L'immersion proposée par ACTLD Design

"Vous vous endormez. Vos pensées nocturnes s'estompent. Votre subconscient prend lentement le relais. Le rêve commence. Bienvenue dans notre monde." Ce rêve, ACTLD Design + Experience propose de le réaliser. Fondé en 1995, ACTLD est un studio indépendant de conception d'éclairages mais aussi d'expériences avec à sa tête Koert Vermeulen et Andrea Mantello. Connue mondialement pour ses projets expérimentaux, l'agence sait faire parler d'elle. Parmi leurs grands projets, on note leur illumination pour The Erasmus Bridge à Rotterdam, ou encore leur installation immersive dans le parc Zeleno à Moscou.

Mais ACTLD Design + Experience c'est aussi le design urbain et la valorisation du patrimoine. ACTLD s'occupe désormais d'apporter une nouvelle attention visuelle aux bâtiments emblématiques de Bruxelles tels que Bozar ou encore le tout nouvel éclairage du Cinquantenaire. Et exclusivement conçue pour l'édition 2021 du Brussels Design September, ACTLD propose au public belge une immersionsonore et visuelle. Pour l'occasion, le studio s'est emparé d'un lieu unique : la Brasserie Surréaliste. L'objectif : vous transporter dans un véritable rêve éveillé.

Ouvert jeudi, vendredi et samedi. Du 10 au 30 septembre, 22-23, place du Nouveau Marché aux Grains , à 1000 Bruxelles,www.actld.com

7. L'atelier d'Isabelle de Borchgrave

Tout au long du Brussels Design September, le parcours Arts&Crafts permet la promotion du savoir-faire bruxellois en matière de création d'accessoires et des métiers d'art en général. Dans ce cadre, ces 17 et 18 septembre, Isabelle de Borchgrave ouvre les portes de son atelier-galerie situé en plein coeur de Bruxelles.

Lustres en papier et tables en verre peint, tables et lampes en bronze plissé, le public effectue un véritable plongeon dans l'univers coloré et unique de l'artiste-peintre bruxelloise, connue pour son maniement exceptionnel du papier. Une rencontre entre les matières et les couleurs, les âges et les inspirations.

Les 17 et 18 septembre. 73A, chaussée de Vleurgat , à 1050 Bruxelles, www.isabelledeborchgrave.com

8. Les Pieds de Biche

Egalement dans ce parcours Arts & Crafts, chez Les Pieds de Biche, Diam Coly offre à découvrir une gamme d'objets de décoration à l'esprit moderne et poétique, qui oscillent entre motifs géométriques, couleurs délicates et matières brutes.

Diam Coly © Les Pieds de Biche

Pour la jeune artiste trentenaire, mixer couleurs et motifs fait partie de sa signature. Moderniser le vieux, faire du neuf tout en conservant des méthodes ancestrales, Diam Coly sait comment faire valser l'ancien et le nouveau avec brio. Cette nouvelle édition du Brussels Design September sera aussi l'occasion de présenter les nouvelles pièces de collection 2021 et les différentes collaborations avec des designers belges tels que Sabi_Biche, Gobo Lighting ou encore Outline Object.

Du 7 au 30 septembre. 134, rue Blaes, à 1000 Bruxelles,

www.lespiedsdebiches.be

9. Les conférences Response + Responsibility (en anglais et français)

Un design plus réfléchi pour un lendemain meilleur. Cette année, Brussels Design September propose une série de conférences sélectionnées par HIER, un studio qui porte autant de projets qu'il existe de manières d'être responsable. Leur volonté est de mettre l'accent sur un design responsable, pour donner à des questions innovantes des réponses créatives. Un piédestal pour les artistes, les industries et les designers qui travaillent pour un avenir plus fairtrade.

Response et Responsibility seront les maîtres mots de cette conférence. Une belle manière d'ouvrir cette marche pour rendre plus certain cet avenir si incertain. Parmi les intervenants : le pionnier de l'économie circulaire PermaFungi, la start-up de design local Blabel ou encore l'atelier Bento Architecture.

Le 21 septembre à 20 h 15. Place Sainte Croix (Flagey), à 1050 Bruxelles, www.flagey.be

10. La conférence Introduction au Design Thinking (en français)

Lors de cette conférence, le designer, scénographe et architecte d'intérieur bruxellois Lionel Jadot présentera le processus de création de lieux de coliving et d'habitats qui s'adaptent aux nouveaux modes de vie. Pour l'accompagner, Lionel Jadot pourra compter sur le designer allemand Rikkert Paauw, le fondateur d'OpenStructures Thomas Lommée, BC Materials qui transforme les terres d'excavation des chantiers en matériaux de construction, mais aussi l'équipe de Design With Sense, un projet coopératif de création d'espaces intérieurs et de fabrication en bois mené par des architectes, artisans et designers convaincus que le processus créatif doit être centré sur la matière et sur l'humain.

Lionel Jadot © Serge Anton

Avec ses invités, Lionel Jadot partagera sa philosophie de travail et abordera des thèmes tels que la production locale, la rationalisation et le réemploi. Autant de thématiques dont le monde du design ne peut se passer pour rendre son évolution plus belle encore.

Le 16 septembre à 20 h 15. Place Sainte Croix (Flagey), à 1050 Bruxelles, www.flagey.be

Par Zoé Lampe

