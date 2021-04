Ensemble, c'est mieux? En design, les deux font en tous cas la paire. La preuve par cinq.

Couple moderne

D'un côté, Josef Albers, peintre et designer de renom. De l'autre, Anni, son épouse, artiste textile et graveuse. Au milieu, un couple mais aussi l'un des duos les plus importants du XXe siècle dans l'univers de l'art abstrait, dont l'influence est aujourd'hui célébrée par une monographie illustrée que leur consacre Phaidon. 512 pages pour se rappeler que derrière chaque artiste se cache une femme d'exception, mais aussi et surtout pour (re)découvrir l'oeuvre des Albers, figures clés du Bauhaus. Un ouvrage à l'élégante reliure en tissu, qui met à l'honneur l'amour de Josef et Anni pour l'art ainsi que celui qu'ils se portaient l'un à l'autre. Entre la critique d'art américaine et l'architecte et designer d'origine finlandaise, c'est le coup de foudre lorsqu'elle l'interviewe pour le New York Times, qui publiera d'ailleurs l'entretien en même temps que l'annonce du mariage du couple. Si Eero était indéniablement la force créatrice, en prenant en charge ses relations publiques, Aline a contribué à sa renommée et au statut culte de sa fameuse Tulip chair (photo), entre autres objets de désir. Qui sait que derrière ce patronyme indissociable du design d'intérieur se cache le couple formé par Florence Schust, architecte originaire du Michigan, et son mari Hans Knoll, designer né à Stuttgart, avec qui elle fondera la société de mobilier qui porte leur nom? Signe distinctif: des meubles imaginés par Florence et produits par Hans. Une ligne épurée et des modèles intemporels, à l'image du Table Desk (photo). Derrière le double "A", Arnaud et Aki, couple à la ville comme à la scène, fondateurs d'un studio de design parisien mêlant technologie et artisanat avec la même aisance qu'ils marient goût de l'épure et clins d'oeil aux origines japonaises d'Aki. Si leur nom n'est peut-être pas encore aussi célèbre que celui des autres de la liste, leurs meubles sont déjà édités par Artemide, Maison Bensimon (en photo, la lampe de bureau Pokko) et Habitat.Quintessence absolue du couple de design, Charles et Ray Eames ont marié leurs passions respectives, l'architecture et la peinture, pour donner naissance à de nombreuses avancées, à commencer par leur incontournable Lounge Chair en contreplaqué, matériau révolutionnaire pour l'époque. On leur doit également la Fiberglass chair (photo), à l'allure indémodable, ainsi que la chaise Elephant, pensée pour leur fille, Lucia, elle-même devenue une designer de renom.