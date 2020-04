En ces temps suspendus, une personnalité nous confie ses manières de se divertir à domicile. Cette semaine, Jean-François D'Or, designer et poète à ses heures.

Un livre ou une BD que vous reliriez pour la millième fois ?

...

Un livre ou une BD que vous reliriez pour la millième fois ?Puisqu'il ne faut en choisir qu'un..... Boris Vian, L'écume des jours, où la croissance du nénuphar dans le poumon est tristement d'actualité. Un disque que vous pourriez écouter en boucle durant cette période ?En voilà un qui fonctionne très bien : These days, Nico and the Velvet Underground, 1967. L'humoriste qui vous empêche de déprimer ? Peut-être pas un humoriste mais bien un écrivain. Je pense à Thomas Gunzig, pour sa tournure d'esprit et ses scénarios. La situation inimaginable que nous vivons aurait pu sortir d'une de ses oeuvres. La recette de cuisine qui vous redonne d'office le sourire ? Passer chez le poissonnier, pêcher quelques calamars, les mariner dans une bonne huile d'olive (poivre noir, marjolaine, sel de Guérande, ail, piment). Les présenter dans la même poêle avec un chorizo de choix, entreprenant et sympathique, les laisser dialoguer. Sans les prévenir, d'un geste sûr et vif, les flamber au Pastis printanier.... Un hobby ou une activité que vous continuez à pratiquer... ou que le confinement vous a fait découvrir ? La vie, et son aventure quotidienne, est un hobby. Ainsi, vie privée et activité(s) professionnelle(s) se méandrisent étroitement. Entre design, vie de famille, musique (piano et guitare), lecture, vie sociale, légère écriture ou écriture légère, approche plasticienne (tentatives d'installation ou performance), marche à pied, pied de nez et autres.