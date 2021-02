Pour leur 17e édition, les Henry Van de Velde Awards ont eu droit à une cérémonie virtuelle. Chaque année, ces prix mettent le design flamand à l'honneur. Compte-rendu.

Peintre, architecte et sculpteur du XXe siècle, Belge Henry Van de Velde a donné son nom à cette cérémonie. Et pour cause : celui qui inspira le Bauhaus (1919-1933) fut en son temps à l'origine d'une révolution dans le monde de l'art. Dans ses pas, les Henry Van de Velde Awards célèbrent l'excellence du design belge - et plus particulièrement flamand -, dans sa diversité et sous toutes ses formes. Les 12 lauréats récompensés par le jury ce 5 février sont les derniers rescapés d'un panel de 198 candidatures.

Prix le plus ancien de la cérémonie, le Lifetime Achievement Gold Award est probablement le plus prestigieux puisqu'il met à l'honneur le travail de toute une vie d'un artiste qui a contribué au rayonnement de la culture flamande.

Ann-Demeulemeester © Victor Robyn

Figure de la mode depuis les années 90, bien qu'elle ait mis de côté ce talent pour se consacrer à celui de la porcelaine depuis 2014, Ann Demeulemeester succède ainsi à Erik Sijmons. Toujours associée à son compagnon Patrick Robyn, l'Anversoise a développé une collection de vaisselles en céramique pour le fabricant belge Serax.

On retient également l'innovante pièce Facadeclick, récompensée par l'Ecodesign by OVAM Gold Award.

Façadeclick © DR

Conçu par Patrick et Jasper Vandenbempt, père et fils, ce système permet d'assembler les briques d'une maison les unes aux autres à l'aide d'une pièce intermédiaire. Un système innovant en ce qu'il permet d'utiliser moins d'eau mais également de réduire les émissions de CO2.

Toujours du côté des inventions green, le vélo électrique Ellio Elite repart avec la mention spéciale du public puisqu'il succède au Water Bench de Barbara Standaert pour le Public Gold Award.

Vélo Ellio © DR

Ce vélo, fabriqué sur le sol belge, présente l'avantage d'une conduite intuitive et surtout une autonomie conséquente. Il est le produit d'une association entre IntuEdrive BV et Achilles Design.

Enfin, le travail de Les Monseigneurss'est vu récompensé par l'Habitat Gold Award pour son Caméléon. Une création qui porte bien son nom puisque née d'un souci de modularité, chaque pièce est libre d'usage : tapis, écran de séparation, ou tapisserie murale. Issues d'une collaboration entre l'artiste gantois et Virlin, toutes les pièces, tissées, sont uniques.

. © DR

Les autres prix

Entreprise spécialisée sur le marché des hottes de cuisine, Novy a été retenue pour le Company Gold Award. Le Young Talent Gold Award, lui, récompense le bureau de graphisme Bureau BoschBerg, fondé en 2013 par Sang Woo K. Vandenbosch et Laura Bergans. L'Aloxy Pulse, capteur sans fil conçu pour assurer la sécurité à distance dans l'industrie pétrochimique, se voit retenu pour le Business Innovation Gold Award. Conçue par l'entreprise anversoise Studio Dos Santos, la lampe intelligente Nobi, récompensée par le Consumer Gold Award, constitue une innovation dans l'aide à la personne âgée. On retient également BC Materials, entreprise qui recycle ses déchets pour sa gamme écologique d'argile, retenue pour la deuxième année consécutive pour le Climate Challenge Gold ; mais également Slim naar Antwerpen pour le Digital Product Gold Award. Cette application, mise à disposition des Anversois, a pour but de faciliter le trafic de la ville. Enfin, les graphistes Ronny & Johny, auteurs de la campagne pour le Horst Arts And Musical Festival, sont récompensés par le Graphic & Communication Gold Award.

Par Roxane Téjérina

