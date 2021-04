C'est une envie, c'est un besoin et ce serait même un mot d'ordre! Jardins et terrasses deviennent une deuxième maison. Ils se font lieux de détente, de vacances, d'accueil, voire de travail. Des zones de luxe, de confort et de design.

Les directeurs artistiques des grandes maisons italiennes font de leurs canapés de jardin de îles, des cabanes voire des trampolines ou des aéroplanes... Des aéroplanes? Oui, c'est ce que nous dit Piero Lissoni à propos de ce Borea pour B&B Italia. Le designer, passé directeur artistique de la prestigieuse marque italienne à l'automne, s'est fait plaisir avec ce canapé à structure empilable dont il suggère qu'il est un avion du XXIe siècle. Paola Navone devait - comme toujours - avoir l'humeur romantique lorsqu'elle a dessiné le canapé de sa ligne Jeko pour Gervasoni. Une collection réalisée en Ecoteak, un teck de récup' issu d'anciennes constructions de l'île de Java. C'est des trampolines vus dans les jardins du Groenland que Patricia Urquiola s'est inspirée pour dessiner ses Trampoline aux couleurs attrayantes et aux formes peu conventionnelles, pour Cassina. Le clou du spectacle? Un love bed! Toujours sobre et élégant, Rodolfo Dordoni a baptisé Florida cette belle recherche géométrique permettant de composer des canapés courbes ou sinueux, griffés Minotti. Ses grands coussins moelleux sont enrobés de teck et de métal. 1. "Mun" veut dire lune en japonais. Cette lanterne rechargeable des Danois d'OEOStudio pour Stellar Works charme avec sa sphère de verre, son socle en acier et sa belle sangle en silicone à effet vintage. 2. Telle une idée lumineuse surgissant dans une BD, voici Aplô, le dernier bébé de Tristan Lohner pour Fermob. Un objet ultraléger en aluminium et polypropylène à poser ou accrocher (avec sangle ou crochet/applique). Recharger par USB (comme Mun). Cela se passe à Paris mais cela pourrait se dérouler partout ailleurs. Une petite terrasse ou même un balcon suffisent. La végétation en ville, c'est l'avenir. La marque parisienne Bacsac vous propose des sacs de toutes formes et tous gabarits pour vos arbustes, fleurs, graminées, plantes aromatiques ou, pourquoi pas, vos légumes. Réalisés avec un textile recyclable multicouche, ils ont été conçus pour assurer une parfaite régulation de l'humidité, tout en protégeant vos sols. Légers et munis de poignées, ils sont en outre de manipulation facile. Tressages, tissages et cannages ont beau être pluricentenaires, ils sont sans cesse revisités par les designers. Nouveaux matériaux aidant, ils s'adaptent aux conditions de vie en extérieur. Echoes Outdoor de Christophe Pillet pour Flexform. Sur une structure en Inox, un tressage en fin cordonnet de polypropylène (naturel mat, glace, paille ou anthracite) pour un clin d'oeil délicat aux traditions scandinaves et méditerranéennes. Avec ou sans coussin. Star du design new-yorkais, Stephen Burks a étroitement collaboré avec les tisseurs du Cebu aux Philippines pour concevoir Kida, un siège onirique aux couleurs chamarrées. 834 mètres de corde enrobent ce couffin suspendu Dedon que Burks a voulu "léger comme la brise". Alliage de chanvre naturel et de fibres synthétique (CO2 positif), la corde tressée en Canax, développée par le fabricant belge Tribù, a inspiré au Studio Segers ces chaises légères Senja aux pieds en teck ou aluminium. Un cannage façon chaises de bistrot... mais en aluminium! C'est la subtile astuce imaginée par Made Studio pour la collection Bosc du fabricant portugais Gandia Blasco.Avec sa collection David, le fabricant belge Vincent Sheppard propose des fauteuils et canapés aux dossiers en tissage de cordes de polypropylène monté sur une structure en teck vieilli. L'historique chaise Dar de Charles et Ray Eames, dans sa version plastique et aluminium (chromé ou époxy) pour Vitra, convient parfaitement à un usage extérieur. En particulier avec ses accoudoirs et ce jaune soleil! Après le modulaire et joyeux Mah Jong, c'est ce bien nommé Informel du même Hans Hopfer que Roche Bobois propose en version outdoor. Un confort seventies indémodable (et réactualisé) qui se met au bleu et au vert méditerranéen pour inspirer l'été toute l'année. En une dizaine d'années, la Beetle du couple italo-danois GamFratesi s'est imposée en un bel hybride des designs italien et scandinave. Elle nous arrive ce printemps en version outdoor, chez Gubi. Cela donnerait l'envie de l'emmener à la plage.