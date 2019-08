Après avoir lancé un programme de personnalisation exclusif avec le Q Service en 2014, Aston Martin propose aux propriétaires de ses bolides de passer à la vitesse supérieure en s'offrant des " galeries et repaires " dignes de James Bond.

Alors que le titre du vingt-cinquième long-métrage officiel de James Bond vient d'être dévoilé (No time to die, sortie prévue le 13 février 2020), le célèbre partenaire automobile de la série a annoncé de son côté l'ouverture d'un nouveau service, appelé Aston Martin's Automotive Galleries and Lairs. Et des " galeries et repaires ", c'est littéralement...