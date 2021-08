Les boutiques des musées recèlent parfois des merveilles et ne se limitent pas aux traditionnels aimants et portes-clés kitschs, la preuve avec ces 8 institutions culturelles dont les magasins proposent une sélection de gadgets uniques.

Musée Victoria et Albert, Londres

Le Victoria and Albert Museum de Londres est mondialement connu pour son immense collection de mode et de design, qui couvre 5000 ans de créativité humaine. Le cabinet d'architectes Friend and Company a conçu en 2018 une boutique de musée qui n'est pas moins impressionnante. Dans les pavillons ouverts en épicéa, verre et acier, vous trouverez des objets d'art et des gravures inspirés des expositions actuelles. Vous pourrez parcourir de beaux livres sur les grandes maisons de mode et admirer des bijoux, des céramiques, des sacs et des vêtements exclusifs du V&A réalisés par de jeunes talents de la mode.

Plus d'informations : vam.ac.uk/shop/

Boutique principale du V&A © Ed Reeve / Friend and Company

Musée national du Qatar, Qatar

L'architecture organique des boutiques du musée national du Qatar s'inspire du célèbre Dahl Al Misfir ou "grotte de lumière". En réalité, ces impressionnants murs semblables à des grottes, créés par l'architecte Koichi Takada, sont constitués de dizaines de milliers de lattes de bois. Le musée collabore avec des artistes et des designers locaux pour leur collection exclusive de cadeaux élégants inspirés par l'art et la culture du Qatar.

Plus d'informations : qm.org.qa/fr/visit/shops/

Boutique du musée Musée national du Qatar © ERCO

Musée d'art moderne de Louisiane, Copenhague

Après une visite à la boutique du musée d'art moderne de Louisiane, vous ne repartirez pas avec un porte-clés kitsch, mais avec un design scandinave de grande qualité. Vous y trouverez des céramiques tendance, des jouets de qualité, des vêtements de designers danois et même des meubles conçus en collaboration avec Ferm LIVING. La boutique du musée a été désignée comme la meilleure au monde en 2016 par les Leading Cultural Destination Awards. Ils ont fait l'éloge de l'intérieur inspirant et de la gamme de produits "qui combine la fraîcheur et le confort de la Scandinavie".

Plus d'informations :louisiana.dk/fr/museum/louisiana-butik/ / webshop : butik.louisiana.dk/

Boutique du musée de la Louisiane © Visit Northsealand

Musée Middelheim, Anvers

La boutique du musée Middelheim, à Anvers, vaut la peine d'être visitée, ne serait-ce que pour la décoration intérieure inhabituelle réalisée par les architectes aNNo. Ces blocs empilables supportent désormais le comptoir et les étagères du magasin, du sol au plafond. Les amateurs d'art trouveront des livres et des objets d'art dans la boutique du musée, ainsi que du miel provenant des ruches du parc et des produits durables tels que des sacs recyclés fabriqués à partir d'une oeuvre d'Anne-Mie Van Kerckhoven. Pour les enfants, il existe des livres de bricolage amusants proposant toutes sortes d'activités créatives.

Plus d'informations : middelheimmuseum.be/en/content/museumshop

Boutique du musée Château de Middelheim © Ans Brys / Musée de Middelheim

Walker Art Center, Minneapolis

La boutique Walker est un reflet réussi du musée d'art contemporain qui l'accompagne, le Walker Art Center. La boutique du musée propose une excellente collection de livres de salon, ainsi qu'une sélection variée de bijoux, de cadeaux amusants pour les enfants, d'ustensiles de cuisine design (dont de nombreuses pièces de l'éternel favori Alessi), d'articles de décoration intérieure et d'objets d'art réalisés par des artistes du Minnesota. Prenez place dans le confortable salon et feuilletez un livre tout en vous reposant d'une visite intense du musée.

Plus d'informations / boutique :shop.walkerart.org/

Walker Shop © Walker Shop sur Facebook

Musée Picasso, Paris

Le musée Picasso de Paris dispose d'une boutique qui vend tous les souvenirs classiques estampillés Picasso, mais gardez votre argent pour la boutique Librarie, située au bout de la rue de Thorigny. Ce concept store accueillant est situé dans un appartement parisien typique avec de hauts murs blancs et des sols en bois. Les trois pièces décorées avec goût sont remplies de tout ce que Picasso pourrait désirer : une belle sélection de livres et de magazines, des objets d'intérieur, des ustensiles de cuisine, de la papeterie, des jouets... Et bien sûr tout ce qui porte des rayures de marin, dénominateur commun quand on pense à Paris ou à l'artiste.

Plus d'informations / boutique en ligne : boutiquesdemusees.fr/fr/boutique/musees/musee-national-picasso-paris/

Librarie-boutique Picasso © Yann Audino / Musée National Picasso-Paris

Musée des arts et du design, New York

Le Museum of Arts and Design (MAD) de New York possède une excellente boutique. Elle vise à établir un pont entre ses visiteurs et ses artistes en proposant une sélection variée d'articles faits main. Le point central de la boutique est la collection exclusive de bijoux en collaboration avec des artisans bijoutiers. Vous trouverez également des sacs faits main, des foulards, des articles de table, de la papeterie et toutes sortes d'objets d'intérieur surprenants.

Plus d'infos / boutique : thestore.madmuseum.org/

The Store Museum of Art and Design © The Store at Mad

Musée Miho, Kyoto

Dans les trois boutiques du musée Miho de Kyoto, vous trouverez toutes sortes de trésors inspirés des collections d'art japonais et d'art ancien de pays tels que l'Égypte, la Chine et la Grèce. Le musée a été conçu par l'architecte I.M. Pei, qui a déjà travaillé sur le Louvre. Dans l'intérieur chaleureux de la boutique en bois, vous pouvez parcourir des livres d'art et d'architecture, des poteries japonaises, des objets en verre et même des bouteilles de vin du musée Miho.

Plus d'informations : miho.jp/en/shop/

Miho Museum Shop © Miho Museum

Source: Weekend Knack/ Adaptation: Caroline Lallemand

