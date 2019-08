Le catalogue des objets design qui ne verront jamais le jour

Comment une idée prend-elle vie? Par quel chemin un projet devient-il un produit, des premières ébauches à sa mise en rayon? C'est à ces questions que l'exposition IN-possible. Before an idea is brought to life tente de répondre au ADAM - Brussels Design Museum.

Vase Venini, d'Alessandro Mendini, 2004. © SDP

Désormais coutumier des partenariats internationaux, le lieu a pu compter sur des complices de choix pour illustrer son propos: le musée de Holon, centre de design de la banlieue de Tel Aviv, et le musée Alessi, qui a puisé dans ses plantureuses archives, riches de dizaines de milliers d'entrées. Mais plutôt que de s'appesantir sur ses nombreux best-sellers, comme le presse-agrumes Juicy Salif ou la bouilloire 9093 et so...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×