Les Arcs, oeuvre de Charlotte Perriand insoupçonnée

Les skieurs qui dévalent cet hiver les pentes neigeuses de la station des Arcs, en Savoie, l'ignorent peut-être mais ce lieu touristique est en réalité l'oeuvre de Charlotte Perriand, grande architecte moderniste du XXe siècle et disciple de Le Corbusier. La conceptrice d'origine savoyarde fut en effet appelée pour imaginer à la fin des années 60 une station in-nihilo dans la très belle vallée de la Tarentaise, sur un site vierge repéré par le promoteur Roger Godino et le guide de montagne Robert Blanc. Elle y consacra vingt ans de sa vie, dessinant plans d'urbanisme, immeubles et même mobilier. D'autres talents se ...