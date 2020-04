En ce moment, l'économie et les secteurs dits " non essentiels " retiennent leur souffle mais, heureusement, les talents continuent de germer ici et là, en Europe. Focus sur trois jeunes labels de design qui seront bientôt sur toutes les lèvres.

LA MANUFACTURE

...

Où ? Paris, France. Qui ? L'entrepreneur libanais Robert Acouri s'est associé au designer italien Luca Nichetto et à la styliste Milena Laquale. Pour ses collections, le trio travaille en collaboration avec une sélection de créateurs. Quoi ? Des meubles et des vêtements à l'allure française et issus de l'artisanat italien avec, le plus souvent, des références à des grands noms du milieu comme Prouvé, Portaluppi ou Le Corbusier. La première boutique a récemment ouvert dans la capitale française mais les fondateurs souhaitent étendre leur " expérience unique de vente au détail " à d'autres grandes villes.lamanufacture-paris.fr Où ? Kiev, Ukraine. Qui ? La designer industrielle Kateryna Sokolova a déjà travaillé pour Ligne Roset et Bolia. Avec son confrère Arkady Vartanov, elle a fondé sa propre griffe dans le but de mettre sur le marché des créations intemporelles. Quoi ? Des luminaires, du mobilier, des vases et autres accessoires produits grâce à des technologies à la fois traditionnelles et actuelles dans leur atelier ukrainien. " Cela nous permet de superviser l'ensemble du processus de production ", expliquent les concepteurs. Leur objectif est de créer des objets qui peuvent être transmis de génération en génération. noom-home.com Où ? Bâle, Suisse. Qui ? Les frères Nik et Robbe Vandewyngaerde ont quitté la Belgique pour la Suisse. L'un afin de travailler dans un cabinet d'architectes ; l'autre pour obtenir sa maîtrise à l'Accademia di architettura di Mendrisio. Ensemble, ils ont fondé l'enseigne Objects with Narratives. Quoi ? Comme l'indique le nom de son entreprise, le tandem conçoit et sélectionne ses pièces en fonction de leur histoire, sans partir de l'esthétique ou de la fonction. Cela se traduit par des expériences - incluant des nouvelles technologies ainsi que des matériaux inédits - et par une vision moderne de la durée de vie et de l'utilisation de l'ameublement. objectswithnarratives.com