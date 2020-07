La planète design trépigne d'impatience depuis l'annonce d'une vente en ligne d'exception, organisée conjointement par la plus célèbre des galeries milanaises et la légendaire maison de vente, du 8 au 22 juillet prochain.

Fondée par Nina Yashar, la galerie Nilufar fait tourner les têtes des passants de la très huppée via della Spiga depuis près de quatre décennies. Alimentées par le goût sûr de la propriétaire, trendsetteuse et dénicheuse de talents hors pair, ses vitrines ont abrité certaines des plus belles pièces des maestri italiens, mais aussi de créateurs émergents souvent promis à un bel avenir - elle avait d'ailleurs jeté son dévolu sur la série Suitcases de notre compatriote Maarten De Ceulaer, contribuant grandement au retentissement de son mobilier composé de valises empilées.En collaboration avec l'antenne italienne de Christie's, la galerie a donc soigneusement sélectionné cent pièces, regroupées sous le nom Nilufar [100] Design Selections. Et que retrouve-t-on au catalogue ? Des pièces contemporaines, du vintage et des " oeuvres historiques ", datant des années '50 à '70, ainsi que des tapis et des luminaires. Si certains noms ont déjà été communiqués - côté des maestri, Gio Ponti, Tobia Scarpa, Luigi Caccia Dominioni, Bruno Mathsson, Alvar Aalto, côté créateurs contemporains, Martino Gamper, Michael Anastassiades, Osanna Visconti ou encore Marsica Fossati - on a d'ores et déjà assuré aux acheteurs potentiels que chaque lot sera " représentatif du flair visionnaire, de l'oeil unique et de la forte sensibilité esthétique " de la grande prêtresse milanaise. Cette initiative exceptionnelle - la toute première vente en ligne du genre - marquera à la fois les quarante ans d'existence de Nilufar, ainsi que le cinquantième anniversaire de la première vente aux enchères tenue par la vénérable maison londonienne sur le sol italien.