Nos coups de coeur du Salon du Meuble de Cologne

La concurrence entre Design Weeks et salons européens n'a sans doute jamais été aussi acharnée, chacun voulant s'attribuer le titre convoité de dauphin de l'intouchable Salone internazionale del mobile de Milan. Et à ce petit jeu, il semblerait que l'IMM Köln ait réussi à tirer son épingle du jeu, en capitalisant sur ses nombreux avantages: rang dans le calendrier, position centrale, accès en Thalys, participants prestigieux, infrastructures et organisation au top, largement de quoi damer le pion à ses rivaux et assurer une visite agréable... N'hésitez pas à juger par vous-même l'an prochain, car il a également la particularité d'être ouvert au grand public, là où la plupart des événements équivalents restent réservés aux pros. Et même si Cologne fait toujours figure de Petit Poucet face à l'ogre milanais, qui se réserve principaux lancements et grandes exclus avec la complicité des éditeurs et designers, difficile de nier sa qualité de "place to be" du début d'année. D'ailleurs, bien qu'une importante partie des primeurs ne soit attendue qu'au printemps, cela n'empêche pas de tirer certains enseignements: si certains labels débarquent en bord de Rhin sans exclusivités dans leurs bagages, c'est parce que l'IMM est devenu un rendez-vous de prestige, où il convient d'occuper le terrain coûte que coûte, face à ses concurrents.

