Le Empty Shop d'Oxfam, c'est cette boutique éphémère où l'on pouvait acquérir objets design et vêtements de créateurs renommés tout en soutenant les projets sociaux de l'asbl. Bonne nouvelle : une seconde édition est prévue du 17 octobre au 16 novembre à Bruxelles.

Tout d'abord, un bref rappel, par Eva Vervecken, du département seconde main d'Oxfam-Solidarité : " Le principe de l'Empty Shop by Oxfam est, comme son nom l'indique, de partir d'un magasin vide et de le remplir de vêtements de marque et d'objets design". C'est pourquoi l'association lance un appel au monde de la mode et du design belge, enjoignant les créateurs, designers, fash...