Qui est donc Naomi Gilon, l'artiste belge dont le travail a inspiré une des tenues les plus remarquées des Oscars? Gros plan sur une créatrice à suivre.

Agée de 26 ans seulement, la native d'Arlon, qui a suivi une formation en peinture à La Cambre, a commencé à faire parler d'elle il y a quelques années en lançant une ligne de bougeoirs et pots de fleurs ornés de griffes fourchues étonnamment poétiques. Une manière pour l'artiste de rendre hommage aux univers qui l'influencent, entre science-fiction, piercing, tuning et tatouage. Le tout se rencontrant dans ses créations résolument punk, qui ont tapé dans l'oeil du label Han Kjøbenhavn et inspiré la robe qui attrapait l'it girl Julia Fox à la gorge le soir des Oscars.

De quoi donner des idées à Naomi Gilon? Là aussi, la jeune Belge a une longueur d'avance, puisque outre ses oeuvres, elle propose déjà une série de vêtements sur sa boutique en ligne.

