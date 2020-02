Acquérir une toile du maître andalou, estimée à un million d'euros, pour une somme aussi dérisoire, l'idée semble totalement farfelue. Et pourtant, avec un peu de chance, c'est possible - et pour ne rien gâcher, cela contribue à financer une oeuvre philanthropique.

" 1 Picasso pour 100 euros ", c'est une idée de l'animatrice et productrice de télévision Peri Cochin, qui dit avoir élaboré le concept en cherchant " une idée originale pour lever des fonds et remplacer les dîners de gala bien ennuyeux ". D'où cette drôle de loterie, avec un prix unique des plus alléchants, mais un droit de participation plutôt élevé - 100 euros, donc. Un nombre maximal de 200 000 billets a été émis, ce qui dilue quelque peu les probabilités de gagner, mais reste nettement plus avantageux que, par exemple, la chance unique sur plus de huit millions qu'ont les joueurs de Lotto de décrocher les six bons numéros. Le tableau en question n'est autre qu'une huile sur toile de 22,9 sur 45,7 cm intitulée Nature Morte, " une belle composition géométrique dans laquelle figurent un morceau de journal et un verre d'absinthe ", actuellement exposée au Musée Picasso de Paris, où elle restera d'ailleurs jusqu'au jour du tirage chez Christie's le 30 mars prochain. L'ensemble des fonds récoltés sera cédé à l'ONG Care, qui les dédiera à un projet spécifique : la construction et la réhabilitation des puits, des installations sanitaires et des toilettes dans les villages et les écoles au Cameroun, Madagascar et dans les régions les plus pauvres du Maroc. A terme, ce sont près de 200 000 personnes qui verront leur quotidien durablement amélioré.Enfin, malgré le contexte caritatif, une entourloupe légale ne risque-t-elle pas de déposséder le gagnant du précieux tableau en prétextant un quelconque vice de procédure ? Il y a peu de chance, à en croire l'expérience de Jeffrey Gonano. Ce project manager dans une entreprise d'extincteurs en Pennsylvanie, 25 ans à l'époque, avait en effet remporté L'Homme au gibus, toujours de Picasso, lors la première édition de cette atypique loterie en décembre 2013.Vous avez justement un mur de libre dans votre salon ? Pour imiter Jeffrey, rendez-vous sur : www.1picasso100euros.com. Bonne chance à tous !