Rencontre avec Frederik Delbart, notre Designer de l'année

C'est à l'ombre des imposants néons du siège de Recor, un édifice emblématique du paysage hasseltois, que nous retrouvons le lauréat. " A vélo, je passais deux fois par jour devant ce bâtiment incroyable, c'était un point de rendez-vous quand j'étais ado et maintenant, j'y travaille. Pour les gens d'ici, il fait partie du décor, c'est la " sortie Recor " ", nous raconte le régional de l'étape, encore amusé par cette curieuse coïncidence. Il y a presque quatre ans, intrigués par son profil de jeunot déjà si pro, nous avions réalisé son portrait, afin de percer le secret de son opiniâtreté et de son dévouement total à une discipline exigeante, dans un contexte alors particulièrement compliqué - ce qui ne l'avait pas empêché de s'illustrer avec l'éditeur courtraisien Per/Use, à qui il offrit la famille de luminaires The Siblings, plusieurs fois récompensée à l'époque. Depuis, il a exploré le design par tous les côtés, via d'autres collaborations belges, avec Moome, Van den Weghe/Items ou Ars Fabricandi, mais également en tant qu'expert pour MAD Brussels, cocurateur de l'événement protéiforme Dialogues ou directeur créatif des marques Quincalux et Aluci.

...