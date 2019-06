SPACES, un siècle d'architecture d'intérieur, une spécialité belge

La nouvelle exposition du ADAM - Brussels Design Museum s'intéresse à l'agencement de nos intérieurs et à la façon dont leur évolution témoigne des changements sociaux et technologiques de notre société, se penchant plus particulièrement sur le rôle joué par l'architecte d'intérieur. Interview avec le curateur et scénographe de l'exposition, Benjamin Stoz.