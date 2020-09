Trois rendez-vous immanquables pour les passionnés de design.

Le nom. Brussels Design September. Le lieu. Un peu partout dans la capitale.Le pitch. Centrée sur le changement, cette 28e édition aborde trois thématiques : le soutien à la jeune création belge, la mise en lumière de l'artisanat et la valorisation de l'upcycling ; le tout, grâce à plus de 100 événements culturels et commerciaux. La date. Jusqu'au 30 septembre. designseptember.beLe titre. Francesca Torzo. Le lieu. A la galerie Maniera, 27-28, place de la Justice, à 1000 Bruxelles. Le pitch. Elle a conçu du mobilier, et c'est une première. A l'invitation de la galerie bruxelloise Maniera, l'architecte italienne Francesca Torzo (1975, Padoue, vit et travaille à Gênes) s'est aventurée dans la création de canapé, banquette, chaise, table, ouvre-bouteille mortier, kimono et plaid. Une mini collection de dix pièces qui prolonge ses expérimentations sur le potentiel des matériaux. Une certaine poésie théâtrale doublée d'une exigence interdisciplinaire sophistiquée. A découvrir toutes affaires cessantes. Les dates. Du 20 septembre au 21 novembre. maniera.be Le nom. Season XV - Lionel Jadot & Serge Leblon, Les ignorants. Le lieu. A la Spazio Nobile Gallery, 142, rue Franz Merjay, à 1050 Bruxelles. Le pitch. Le premier est designer ; le second, photographe. Pour cette exposition, les deux Belges ont imaginé une création originale qui associe leur pratique respective autour d'un même sujet : la modification du corps par l'adjonction de machines. Ainsi, les objets conçus par Lionel se greffent sur des quidams immortalisés par Serge pour un résultat oscillant entre poésie et critique satyrique. La date. Jusqu'au 8 novembre. spazionobile.com