Une première ligne de mobilier Vipp

La genèse de Vipp remonte à 1939, quand Horger Nielsen, ouvrier métallurgiste et bricoleur plutôt inspiré, se met en tête de fabriquer la poubelle à pédale ultime pour sa femme, qui venait d'ouvrir un salon de coiffure dans la petite ville danoise de Randers. L'histoire aurait pu en rester là, mais la création d'Horger Nielsen attire rapidement l'attention des clientes de son épouse, dont beaucoup sont mariées à des médecins ou des dentistes, et cette publicité inopinée lui offre une nouvelle carrière dans le monde médical. Le look soigné, l'ergonomie et la solidité à toute épreuve de cette fameuse poubelle feront d'elle une icône du design scandinave, et lui garantiront ensuite un succès international, toujours en cours plus de septante ans après sa création ; consécration suprême, elle intégrera même la collection design et archi du MoMA en 2010.

Entre-temps, l'entreprise Vipp a eu le temps de se diversifier. Devenue l'un des fleurons de l'industrie danoise, elle développe de nouvelles familles d'objets, pour la plupart destinés aux cuisines et aux salles de bain, puis s'aventure dans le domaine de l'accessoire ou du luminaire. Ces dernières années, la variété des activités de Vipp a connu une nette accélération, avec de nombreuses nouveautés dont les cuisines, l'hôtel Vipp ou encore le Vipp shelter, abri tout équipé de 55m². Après l'architecture, c'est donc assez logiquement que Vipp franchit aujourd'hui le pas du mobilier, avec une première collection de neuf pièces, qui explore des matériaux plus organiques que son traditionnel métal, en témoigne la présence de textiles, de grès et céramiques, et de bois. Programmée juste à temps pour célébrer le 80e anniversaire de la marque, cette collection est annoncée en magasin pour le courant du mois de mars - heureusement, Vipp a communiqué deux photos à se mettre sous la dent, histoire de patienter. " Nous sommes très excités d'enfin vous présenter ce qui occupe notre département design depuis déjà six ans ", a déclaré Morten Bo Jensen, le chief designer maison. Autant dire que nous le sommes tout aussi excités de découvrir tout ça, cher Morten !

