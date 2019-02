En images: L'Echauguette, villa monégasque historique, à vendre 110 millions d'euros

Même pour la Principauté de Monaco, où les tarifs de l'immobilier sont parmi les plus élevés au monde - 41.335 euros le m2 en moyenne en 2017 (+46% en dix ans), ce prix reste exceptionnel, affirme Sotheby's qui met en avant les 700 m2 de surface habitable répartis sur six étages et le terrain de 550 m2 avec piscine entourant la maison.

Vendue non meublée, la maison à la façade rose néo-classique est l'une des dernières de son époque - le début du XXè siècle - encore existantes dans son intégralité et non convertie en appartements ou en bureaux, dans cette portion de Côte d'Azur aux allures de petit Manhattan avec ses nombreuses constructions en hauteur.

Sa date de construction reste incertaine, de même qu'il n'est pas établi si François Blanc ou sa veuve Marie Blanc, surnommée "Madame Monte-Carlo", y ont vécu. Mais le bien aurait été mentionné il y a plus de 115 ans dans un ouvrage de référence de Monaco datant de 1903, selon Sotheby's.