Qu'il est loin le temps ou une gourde était au mieux un accessoire de joyeux randonneur, au pire, une insulte.

A l'ère post-Greta Thunberg, la vie en plastique n'est plus fantastique et c'est à qui aura le plus joli contenant pour siroter son eau du robinet filtrée. Signe des temps, les marques de luxe s'emparent de la tendance et proposent récipients et autres pochettes de transport griffées, strassées et au budget clairement réservé aux privilégiés. Quant à savoir si elles donnent meilleur goût aux liquides qu'elles contiennent, le mystère reste entier.

Des gourdes de marques

Bouteille isotherme, Louis Vuitton

Bouteille isotherme, Louis Vuitton, 1 400 euros, fr.louisvuitton.com © SDP

Disponible au prix de 1 400 euros, fr.louisvuitton.com

Porte-gourde, Chloé

Porte-gourde, Chloé, 490 euros, farfetch.com © SDP

Disponible au prix de 490 euros, farfetch.com

Porte-bouteille, Fendi

Porte-bouteille, Fendi, 550 euros, 24s.com © SDP

Disponible au prix de 550 euros, 24s.com

Gourde ornée de cristal à bride, Rosantica

Gourde ornée de cristal à bride, Rosantica, 265 euros, farfetch.com © SDP

Disponible au prix de 265 euros, farfetch.com

Gourde en métal, Saint Laurent

Gourde en métal, Saint Laurent, 95 euros, ysl.com © SDP

Disponible au prix 95 euros, ysl.com

