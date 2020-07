Brigitte Bardot a un lien tacite avec la Côte d'Azur depuis de nombreuses années et y a eu plusieurs résidences (de vacances) au fil des années. L'une d'elles, située près de Cannes, est maintenant en vente. Une belle somme d'argent est à prévoir si vous désirez l'acquérir.

Brigitte Bardot était sans aucun doute l'une des sex symbols du vingtième siècle. Avec ses mèches blondes, ses lèvres pulpeuses et son je ne sais quoi typique, la Marilyn Monroe française a conquis bien des coeurs. Vous êtes un fan inconditionnel de Bardot et vous avez des économies? Alors voici votre chance.

L'humble demeure était souvent utilisée par Bardot pour aller en vacances avec des amis... et beaucoup d'amis. La villa ne compte pas moins de 450 m2, quatorze chambres et cinq salles de bains. En outre, il y a, bien sûr, deux grandes piscines et d'innombrables belles vues.

La maison date du XVIe siècle, mais elle a été entièrement rénovée dans le respect des éléments originaux.

Comme si cela ne suffisait pas, la villa dispose également d'un véritable studio de musique, de plusieurs annexes pouvant servir de chambres d'hôtes et de plusieurs salles de réception. Et tout cela pour la modique somme de 6 millions d'euros, une véritable aubaine, n'est-ce pas ?

