Décembre approche, amenant dans son sillage les listes d'enfants sages. Zoom sur deux boutiques belges où trouver du mobilier pour les gâter. Car il n'est jamais trop tôt pour développer le goût du beau.

1 -- Récup' ludique

Fondé par le duo de designers Vanessa Yuan et Joris Vanbriel, ecoBirdy s'est lancé le pari (plus que réussi) de transformer les jouets en plastique délaissés en mobilier pour enfants désirable à souhait. D'autant plus que le procédé utilisé ne nécessite l'ajout d'aucun plastique vierge grâce à un rigoureux processus de tri des jouets par composants et couleurs en amont. Sensibiliser la (très) jeune génération à la nécessité de préserver la planète n'a jamais été plus agréable pour les yeux.

ecobirdy.com

2 -- Détourner, c'est gagner

Le pari de la jeune boutique belge Binocolo Design? Proposer du design durable et ludique aux kids, avec pour credo la création d'objets-jeux nés d'une exigence créative de re-questionner les matériaux qui les composent, de même que leur usage. Leur chaise boiKousu se transforme ainsi en "montagne à dinosaures ou garage à voitures" au gré de l'imagination de ses petits propriétaires, le plateau de leur table à dessin, lui, est recouvert d'ardoise à dessiner "pour déborder des supports habituels".

© SDP

@Binocolodesign

Fondé par le duo de designers Vanessa Yuan et Joris Vanbriel, ecoBirdy s'est lancé le pari (plus que réussi) de transformer les jouets en plastique délaissés en mobilier pour enfants désirable à souhait. D'autant plus que le procédé utilisé ne nécessite l'ajout d'aucun plastique vierge grâce à un rigoureux processus de tri des jouets par composants et couleurs en amont. Sensibiliser la (très) jeune génération à la nécessité de préserver la planète n'a jamais été plus agréable pour les yeux. ecobirdy.com Le pari de la jeune boutique belge Binocolo Design? Proposer du design durable et ludique aux kids, avec pour credo la création d'objets-jeux nés d'une exigence créative de re-questionner les matériaux qui les composent, de même que leur usage. Leur chaise boiKousu se transforme ainsi en "montagne à dinosaures ou garage à voitures" au gré de l'imagination de ses petits propriétaires, le plateau de leur table à dessin, lui, est recouvert d'ardoise à dessiner "pour déborder des supports habituels". @Binocolodesign