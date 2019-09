On a testé: fabriquer sa propre lessive

Question à la communauté: qui s'est déjà juré de fabriquer son produit à lessiver, histoire d'envoyer valser Dash (mais non, pas les terroristes), Le Chat (mais non, pas l'animal), Persil (mais non, pas la plante... Maintenant que vous le dites, c'est vrai qu'il n'y a pas une seule marque qui a réussi à se dégoter un nom normal)?

© NICOLAS BALMET

Je vois déjà s'exciter les intellos du premier rang: "Moi, monsieur, moi!" C'est très bien, mais je préfère m'adresser à tous les autres, ceux qui y ont souvent songé mais n'ont jamais franchi le pas, soit par manque de temps (nous verrons plus bas que cet argument est irrecevable), soit parce qu'il y a toujours une promo sur un bidon du supermarché (ah si, il y a TOUJOURS une lessive en promo), soit parce que les publicités à la télé sont vraiment trop bien faites (LOL). Je m'incline, je suis bon à ranger dans le même rayon, et mon ...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×