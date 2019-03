Quatre personnes dans un 15m2 : "Cette liberté vaut de l'or"

Le Tiny House Movement (mouvement des micromaisons) s'est exporté chez nous depuis les États-Unis et charme de plus en plus de gens. Thomas, sa femme Anne et ses filles Thule et Jutta vivent depuis un an et demi dans leur micromaison, en plein milieu de la campagne en Flandre-Occidentale. "C'est surtout cette liberté qui nous a plu."