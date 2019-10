Dans le quartier d'Østerbro à Copenhague, ce logement familial, multifonctionnel et fun à la fois, est aménagé dans un style scandinave particulièrement soigné, mille et une astuces permettant d'exploiter chaque recoin de l'espace.

Comment caser deux enfants, un toboggan, un mur d'escalade, une table digne d'un réfectoire et deux grands canapés dans 84m² tout en préservant une belle surface dégagée? L'architecte Nikoline Dyrup Carlsen et le designer Svend Jacob Pedersen, à la tête du bureau de création Spacon & X (lire encadré En bref), se sont prêtés à l'exercice pour l'installation de leur propre appartement, dans un immeuble classique du quartier d'Østerbro à Copenhague. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le résultat est à la hauteur du défi relevé. C'est que le couple, très médiatique dans son pays, s'est spécialisé professionnellement dans la réalisation de ce type de logements exploitant de manière optimale le moindre mètre carré. Sa recette pour répondre à cette question qui agite bien des ménages? Une bonne dose de créativité, des trouvailles multifonctionnelles et une vue globale du projet qui permet de synthétiser les idées. Une manière de repenser la façon d'habiter et de vivre en ville, qui sied à l'air du temps, la densification de nos cités étant un défi pour les prochaines années.

