Zéro déchet: "L'idée n'est pas de supprimer le plaisir, mais de l'augmenter"

C'est d'abord l'histoire d'un écroulement. Celui de Géraldine Remy, à la lecture de l'essai Comment tout peut s'effondrer de Pablo Servigne et Raphael Stevens sur les risques de chute de notre civilisation. Une fois digérées la colère et l'affliction, elle choisit de passer à l'action, de devenir une "licorne", comme se qualifient les 140.000 membres du groupe Facebook "Gestion budgétaire, entraide et minimalisme". Elle sera un "laboratoire de changement", pratiquera zéro déchet, récup', économie circulaire et alimentation bio. Et, à sa surprise, elle y parvient. Plus vite que prévu, elle a déniché un paquet d'astuces toutes simples, plus vertes et plus économes, accessibles à tout un chacun, qu'elle décide de consigner dans un bouquin. "Ce qui empêche l'innovation, explique-t-elle, c'est de croire q...