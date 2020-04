Les boutiques sont fermées, mais il est toujours possible de soutenir nos commerçants. Rendez-vous sur la Toile pour découvrir ce qu'ils ont mis en place pour rester aux petits soins pour leur clientèle.

MODE

...

Valérie BerckmansParce qu'elle s'est offert une nouvelle identité graphique, minimaliste, à son image, Valérie Berckmans en a profité pour créer son e-shop dans la foulée - ça tombe bien puisqu'il a fallu fermer les portes physiques de sa boutique bruxelloise. Celle qui prône l'éthique, le durable et le zero waste a mis sur pied, en cette période, des séances de téléshopping via WhatsApp et propose une remise de 10 % sur sa collection Femme qui donne envie. Elle enfourche même son vélo pour livrer ses vêtements pensés et conçus en duo avec Meyrueis De Bruyn - pour autant que ce soit dans la capitale, pour le reste, la poste fait parfaitement l'affaire. valerieberckmans.beCollectors ClubAprès avoir traversé quatre saisons sans e-shop, le Collectors Club a fait ses premiers pas en ligne à la fin du mois de mars. Une évolution qui tombe à pic ! Ce label belge est une initiative de Nele et Veerle Van Doorslaer, les soeurs qui se cachent derrière les boutiques multimarques A Suivre. Pour ce projet, elles ont rassemblé autour d'elles un petit " club " de jeunes talents prometteurs. Sur le nouveau site, il est possible de choisir ses pièces par catégories de vêtements ou, pour les indécises, en se référant aux looks préférés d'influenceuses telles que Tiany Kiriloff. collectorsclub.cc The Wonder YearsMaed for Mini, Bobo Choses, Tinycottons, Mingo... The Wonder Years a rassemblé un max de labels pointus pour bébés et enfants. Outre les vêtements, la boutique en ligne dispose également d'un large choix de jouets (durables pour la plupart) et d'articles de déco. Bien que son magasin soit fermé, l'enseigne offre chaque jour de petites vidéos sur Instagram où elle présente différents articles : coupe, style, matière, comment le porter, etc. Un bon moyen d'offrir à la clientèle (presque) les mêmes services que dans la vie réelle. thewonderyears.be IconBoutique emblématique du quartier Dansaert, à Bruxelles, Icon déniche les talents, de chez nous et d'ailleurs, et les rassemble sur ses tringles. La sélection se veut pointue, et se retrouve - bon à savoir en cette période - sur l'e-store. On peut y shopper entre autres les shoes et sacs de la marque amstellodamoise Wandler, ainsi que la collection aux teintes franches de Simon Miller, griffe basée à Los Angeles. L'enseigne met par ailleurs les Belges à l'honneur, avec notamment Bernadette, un duo mère-fille qui crée des robes en soie fleuries, ainsi que les magnifiques mailles de Valentine Witmeur. Livraisons gratuites au sein du Benelux. icon-shop.be L'OriginalC'est certainement l'une des meilleures boutiques de sneakers de Belgique, la clientèle de L'Original allant bien au-delà de nos frontières. Ce magasin namurois propose non seulement les baskets les plus en vogue du moment, mais également des modèles exclusifs, en édition limitée, difficiles à dénicher ailleurs. L'une des paires les plus demandées en ce moment sont les fameuses Instapump Fury Trail pour hommes (200 euros). loriginalnamur.comHomepage 1 & 2Situées de part et d'autre du croisement entre la rue du Page et la chaussée de Waterloo, à Bruxelles, les boutiques jumelles, Homepage Furniture & More et Homepage2 More Furniture, ont boosté leur activité sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram pour cette période. Ces posts quotidiens sont une belle occasion de rappeler la richesse de l'offre outdoor du duo ixellois, qui met un coup de projecteur bienvenu sur ses meubles d'extérieur MiniForms, Brioni, Fatboy, Saba, Petite Friture - ainsi que sur le " vrai " fauteuil Butterfly (photo), répondant en fait au nom de AA et exclusivement édité par Airborne Design. homepagebrussels.com QuatuorPas de bol pour Quatuor, qui devait ouvrir son magasin saisonnier tout entier dédié à Fermob (photo) à la date du 20 mars ! Heureusement, la boutique dispose d'un webshop où se procurer facilement des dizaines de références de l'éditeur français de mobilier métallique. Suivez ses comptes Facebook et Instagram, vous y trouverez de l'inspiration sur les deux grandes tendances du moment, soit l'outdoor et le télétravail, via une large gamme de produits. Détail qui compte : l'équipe reste disponible par téléphone, ce qui facilite grandement les échanges - et un peu de contact humain, de nos jours, ça fait du bien. quatuor.beMise en scèneLe lockdown a été un coup dur pour une boutique qui a justement fait de sa scénographie l'un de ses points forts. Heureusement, Mise en scène continue à tourner via son webshop, où les articles présents de stock, notamment Fatboy, peuvent être expédiés au plus vite et dans le respect des mesures de sécurité. Pour connaître d'éventuelles actions ou promotions au cours des prochaines semaines, rendez-vous sur les réseaux sociaux plutôt que sur le site, moins ergonomique et moins réactif que la page Facebook. mise-en-scene.be MamuliDepuis 2014, une partie de la maison de Sylvie Schollier, qui est située en pleine forêt, est dédiée à Mamuli, son concept store. Malgré son e-shop et son compte Instagram, le manque actuel de contacts avec sa clientèle lui a donné l'idée de Mamuli Quarantaine TV. " Le but n'est pas de faire de la télévision commerciale, mais plutôt de proposer une expérience aux clients ", précise-t-elle. Elle a engagé ses deux enfants comme cameraman et consultant réseaux sociaux. Résultat : une dose quotidienne de créativité et de spontanéité, à la maison. mamuli.beWe are all in this together d'Initials LAIl ne s'agit pas d'un magasin de déco, mais bien d'une agence photo qui souhaite soutenir ses photographes. Grâce à l'initiative de Lies Muys, vous pouvez commander des tirages en édition limitée, à prix abordables. Et le plus beau dans tout ça, c'est que toutes les oeuvres sont vendues au même prix et que les bénéfices sont répartis en parts égales entre les différents photographes. C'est donc le moment d'égayer vos murs avec le travail de Frederik Vercruysse, Eva Donckers ou Victor Pattyn. ila-foundation.myshopifyBeauty by KroonenCette parfumerie bruxelloise de niche a fêté ses 10 ans début avril. Pour l'occasion, elle propose un parfum exclusif conçu par la fondatrice Ioana Kroonen en collaboration avec la parfumeuse Emmanuelle Moeglin, de chez Experimental Perfume Club. Le Beau 49 - qui fait référence à leur adresse - est un mariage des essences de bergamote, d'iris et d'ambre (photo). Il est disponible à l'achat via leur boutique en ligne (115 euros pour 50 ml). beautybykroonen.com CîmeAussi longtemps que dureront les mesures de confinement, la marque belge de soins naturels continuera d'offrir la livraison gratuite de ses produits partout en Belgique et une réduction de 10 % sur son duo pour les mains incluant un gel Nuts About You et une crème nutritive For Your Hands Only (27,18 euros). Comme toujours, une partie des recettes sont reversées au projet de Nepal Trust " Little Doctors ", au Népal. cime-skincare.com MakeSenzLe hasard fait parfois bien les choses : MakeSenz, équivalent belge de Oh My Cream, vient de relooker son site de vente en ligne. On y trouve donc tous les produits d'ordinaire disponibles dans la boutique bruxelloise : la gamme homonyme mais aussi toutes les marques naturelles et bio sélectionnées par Sophie Trenteseaux ainsi que les matières premières permettant de créer ses propres cosmétiques à la maison, avec des tutos en ligne à la clé. En ce moment, un mini baume démaquillant - le best-seller de la maison - est offert pour toute commande de 60 euros. makesenz.be Label ChicOuvert depuis deux ans et demi, ce boudoir entièrement dédié à la cosmétique de niche bio propose depuis le début du mois de mars les produits de la marque américaine Tata Harper, en exclusivité pour Bruxelles et la Wallonie. Tout est évidemment disponible en ligne et livré gratuitement partout en Belgique. L'occasion de se faire plaisir en s'offrant l'un des best-sellers - le masque resurfaçant coup d'éclat immédiat est incroyablement addictif - de l'une des pionnières de la beauté 100% naturelle. labelchic-brussels.comBoboneAvec la plupart de ses points de vente physiques fermés, la petite marque née en 2016 au coeur des Ardennes a dû ralentir sa production mais met le paquet sur ses ventes en ligne. Le savon Jeanine - un vrai carton en ce moment - mais aussi le masque Jean-Maurice et la crème Huguette sont façonnés localement, à partir d'ingrédients 100% naturels et authentiques qui fleurent bon les recettes traditionnelles. Sur son site Instagram, Bobone multiplie les concours et les offres spéciales pour faire passer la crise. bobone.beDepuis dix ans, Les Filles font accourir les Bruxellois avec leur concept de traiteur et table d'hôtes. Leur signature : des pâtisseries sans gluten, des légumes locaux et des plats bio. Aujourd'hui privées de revenus suite aux mesures sanitaires, elles ont lancé une cagnotte pour tenter de tenir le coup. Le concept : leur verser maintenant une somme qui sera transformée en bon " à-valoir " valable jusqu'au 31 décembre 2020. Avec en prime une ristourne 10% pour les généreux donateurs. D'autres démarches similaires ont aussi été lancées par les restaurants, telles que les projets Bruxelles Solidaire, sur la plate-forme de crowdfunding Kiss Kiss Bank Bank, ou #HorecaComeback. lesfilles.be, Bruxelles Solidaire et horecacomeback.be Les Tartes de FrançoiseLa bonne nouvelle : si les quiches et tartes de cet atelier réputé peuvent encore être emportées, sur commande, dans certains points de vente (Jette, Uccle Vanderkindere et Stockel, Namur...), il est également possible de recevoir les préparations de cette incontournable maison gourmande bruxelloise à domicile, dans une bonne partie de la Wallonie. L'occasion de (re)découvrir, même confinés, les basiques de Françoise qui font toujours mouche, parmi lesquels : la quiche poulet coco gingembre et la tarte citron meringuée. En plus, pour toute préparation achetée, une part sera offerte au personnel des hôpitaux du réseau bruxellois Iris. tartes.beBrussels Beer ProjectL'e-péro se savoure en version locale grâce à ce projet bruxellois qui perdure tant bien que mal malgré la crise et la perte de revenus engendrée par la fermeture des bars et restaurants. Aujourd'hui, en collaboration avec l'entreprise de Travail Adapté Manufast, Brussels Beer Project propose des packs de survie livrés à domicile. La boutique en ligne présente également temporairement quelques bières provenant d'autres brasseries de la capitale qui traversent la même galère. Et au moment du paiement, il est possible de faire un don au CHU Saint-Pierre. 188, rue Antoine Dansaert, à 1000 Bruxelles. brusselsbeerproject.myshopify.com GallerS'il y a bien un moment où l'on a besoin des vertus détendantes du chocolat, c'est maintenant. L'entreprise Galler a dû fermer la plupart de ses points de vente mais les boutiques d'Ixelles et Woluwé sont, aux dernières nouvelles, encore en activité et livrent dans la Région bruxelloise et les environs. Et côté province, les outlets de Marche-en-Famenne et Vaux-sous-Chèvremont déposent également les Langues de chats et autres gourmandises à domicile. Pour ceux qui préfèrent ne pas entrer en contact avec l'extérieur, l'enseigne met en ligne ses recettes de mugcakes, cookies ou encore granolas. galler.comCapoueRien de tel, sous le soleil printanier, que de s'offrir une coupe ou un cornet pour réconforter les papilles. Désormais, le glacier artisanal Capoue livre tous les mercredis à domicile ses parfums classiques ou plus originaux. Et ce à Bruxelles, mais aussi dans le Brabant wallon et dans de nombreuses villes du sud du pays. Spéculoos, cookie, fleur de lait, orange sanguine ou cerise... Il n'y a plus qu'à choisir l'une des préparations de cette enseigne mythique. capoue.comDierendonckUne belle pièce de boeuf pour agrémenter un menu festif durant cette période ? La fameuse boucherie de la mer du Nord, réputée pour ses viandes incomparables, permet de commander ses produits en ligne : des steaks et autres bidoches mais aussi des " meat boxes " de plusieurs tailles, composées d'un assortiment de charcuteries et autres préparations pour carnivores avertis. Le tout apporté à domicile ! dierendonck.shop