En design et en mode, une vague verte a coloré cette année écoulée, oscillant entre greenwashing, arbre qui cache la forêt et volonté vitale de changer les systèmes.

"Même pour ceux qui pensent que l'espèce humaine s'éteindra à un moment plus ou moins proche dans le futur, le design représente un moyen de planifier une sortie plus élégante. Il peut faire en sorte que la prochaine espèce dominante se souvienne de nous avec un minimum de respect: comme des êtres, si pas intelligents, dignes et bienveillants." Ce grinçant extrait clôturait le préambule de Broken Nature, l'une des expos de la Design Week milanaise en avril. La grand-messe qui réunit les protagonistes du secteur fut longtemps surnommée le Salone del marketing. En cause: ses spectaculaires dérives publicitaires. Mais son édition 2019 a visiblement pris ...