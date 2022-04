Pas de temps à perdre. Ces trois boutiques temporaires méritent une visite.

1. Natan x Le Bon Marché

Jusqu'au 24 avril, la maison Natan prend ses aises au deuxième étage du Bon Marché, à Paris, un honneur qui n'avait été accordé jusque-là qu'à deux autres créateurs belges: Christian Wijnants et Dries Van Noten. Pour marquer le coup, le multimarques parisien ne s'est pas contenté de proposer un corner à...

Jusqu'au 24 avril, la maison Natan prend ses aises au deuxième étage du Bon Marché, à Paris, un honneur qui n'avait été accordé jusque-là qu'à deux autres créateurs belges: Christian Wijnants et Dries Van Noten. Pour marquer le coup, le multimarques parisien ne s'est pas contenté de proposer un corner à Natan mais bien aussi de signer une collaboration avec Sisley. Le résultat: une robe et une pochette exclusives dont les couleurs rappellent celles de la dernière palette lèvres signée par la griffe de cosmétiques.Tous les deux mois, le multimarques belge Juttu fait place nette aux créateurs locaux et autres labels atypiques, et jusqu'au 7 juin, c'est au tour de Faguo et d'Esmé Studios de s'installer dans leur Pop-Up Space. Besoin d'une excuse pour y faire un tour? Sachez que pour chaque pièce achetée, Faguo s'engage à planter un arbre, ce qui représente plus de deux millions de semis depuis le lancement du label en 2009. Après Pékin ou Rio, les médaillées olympiques Olivia Borlée et Elodie Ouédraogo mettent le cap sur Maasmechelen Village, et on les y rejoint au pas de course pour s'offrir des pièces signées de leur label sportswear, Unrun, jusqu'à 50% moins chères. La collection la plus récente est, elle, proposée avec 10% de réduction, et les deux athlètes ont même inclus une piste pour les tester in situ.