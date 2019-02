30 robes de mariée sobres et élégantes pour le grand jour

Nul besoin de porter la robe de Cendrillon ou de Meghan Markle pour subjuguer votre futur époux devant l'autel. Sans trop de chichis, il tombera aussi sous votre charme. Alors laissez tomber la dentelle trop abondante, meringue et crinoline en pagaille. Voici 30 modèles de robes de mariée sobres et élégantes, pour tous les budgets, afin de trouver votre bonheur vestimentaire pour ce qui sera sans doute "le plus beau jour de votre vie", comme on dit.