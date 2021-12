Après les surprenants retours en grâce du jogging en velours, de la casquette camionneur et du jeans taille basse, ce n'était qu'une question de temps avant qu'une autre tendance du début des années 2000 ne revienne elle aussi: le piercing buccal. Qui, contre toute attente, est désormais plus désirable que jamais grâce à l'impulsion des meilleures maisons.

Lesquelles se le sont réappropriées sans hésiter, mais en lorgnant plus vers le vestiaire imaginaire d'une princesse punk que vers l'allure destroy du batteur de Blink-182, Travis Barker. Lequel, faut-il y voir ou non un hasard, fait justement lui aussi un retour remarqué sur le devant de la scène, qu'il occupe avec un anneau toujours bien en vue sur sa lèvre inférieure.

Pour surfer comme il se doit sur la tendance bijou de bouche version hiver 2021-2022, il s'agit toutefois de préférer au piercing véritable un bijou amovible, si possible orné du logo de l'une ou l'autre maison de couture, mais en tous les cas beaucoup plus ouvragé que le simple anneau argenté relique du début du millénaire. La preuve en 8 modèles, et surtout, ne dites plus piercing mais "bague de lèvres".

En métal doré et strass, 480 euros, Chanel, chanel.com

Plaqué or 18 carats, 61 euros, MAM, mamoriginals.com

Oursin, 220 euros, Violette Stehli, violettestehli.com

En argent et quartz blanc, 69 euros, MAM, mamoriginals.com

Crochets de vipère, 453 euros, Homme, hommeplus.eu

Orné de cristaux, 61 euros, POSE, blackheadshop.com

Anneaux multiples, 55 euros, Nina Berenato, ninaberenato.com

Sculpturale, 90 euros, deeSerret, deeserret.com

Chanel a lancé la tendance lors de son dernier défilé croisière. En métal doré et strass, 480 euros, Chanel, chanel.com © DR Chanel

Une version sculpturale pour les plus audacieuses: Sculpturale, 90 euros, deeSerret, deeserret.com. © DR deeSerret

Un oursin précieux pour sirènes urbaines: Oursin, 220 euros, Violette Stehli, violettestehli.com. © DR Violette Stehli

MAM imagine une version dorée à porter sur la lèvre supérieure: Plaqué or 18 carats, 61 euros, MAM, mamoriginals.com © DR MAM

Angelina Jolie a fait sensation avec son bijou de bouche Nina Berenato à la première du film "Eternals" © FilmMagic - Getty Images

Pour des bisous qui scintillent: Orné de cristaux, 61 euros, POSE, blackheadshop.com © DR POSE

Langue de vipère, vous? Crochets, plutôt..: Crochets de vipère, 453 euros, Homme, hommeplus.eu. © DR Homme

Nina Berenato multiplie les anneaux: Anneaux multiples, 55 euros, Nina Berenato, ninaberenato.com. © DR Nina Berenato

