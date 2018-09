Bijou audioprothèse: la beauté de l'écoute

Il fallait l'envie irrépressible d'une photographe malentendante et le " on fonce " de deux jeunes designers pour donner vie à une collection de bijoux rares et indispensables. Kate Fichard, Flora Fixy et Julia Dessirier signent de leurs noms entremêlés des créations mixtes, aux silhouettes géométriques élégamment chahutées par des formes organiques référencées, lesquelles font écho aux contours précis et complexes de l'oreille et de l'appareil auditif. Leurs compétences complémentaires se sont conjuguées harmonieusement en une série de boucles d'oreilles devenues high-tech par la force des choses et couronnées par le jury du 33e Festival international d'Hyères. Explications.

