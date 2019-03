Caroline De Marchi, créatrice de sacs: "Je n'en pouvais plus des logos"

Entre le Brésil, la France et l'Italie, son coeur balance. Raison de plus pour infuser ses trois amours dans une ligne de sacs et de petite maroquinerie haut de gamme et sans logo apparent. L'élégance en toutes lettres par Caroline De Marchi.