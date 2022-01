Dans leur quête d'une mode durable, de plus en plus de marques cherchent une alternative végétale au cuir animal, toujours très polluant. Que diriez-vous d'un sac à main ou de sneakers en cuir véritable... à base de pommes?

A la fin de l'année dernière, la marque néerlandaise de sacs à main durables O My Bag a lancé une collection en AppleSkin. Celle-ci s'ajoute à sa gamme en cuir traité écologiquement. Ce matériau relativement nouveau est fabriqué à partir de trognons et de pelures de pommes provenant de l'industrie pomicole du Tyrol du Sud. Paulien Wesselink, CEO du label, explique: "Nous voulions satisfaire nos fans végans, mais aussi des clients fidèles qui demandaient une alternative végétalienne. Nous cherchons également constamment à innover en proposant des matériaux durables et à améliorer notre production." Pour la dirigeante, il était particulièrement important que le cuir végétal soit suffisamment robuste et stable, un défi que celui-ci peine parfois à relever: "Nous avons testé de très nombreuses options avant de trouver AppleSkin. Ce matériau répond à nos normes de qualité. De plus, les produits de cette entreprise ressemblent visuellement à notre cuir écologique naturel. Le fournisseur est très transparent quant à sa production, et il se fixe des normes strictes, ce qui correspond à nos ambitions en matière de durabilité." Ces sacs ont d'ailleurs reçu un accue...

A la fin de l'année dernière, la marque néerlandaise de sacs à main durables O My Bag a lancé une collection en AppleSkin. Celle-ci s'ajoute à sa gamme en cuir traité écologiquement. Ce matériau relativement nouveau est fabriqué à partir de trognons et de pelures de pommes provenant de l'industrie pomicole du Tyrol du Sud. Paulien Wesselink, CEO du label, explique: "Nous voulions satisfaire nos fans végans, mais aussi des clients fidèles qui demandaient une alternative végétalienne. Nous cherchons également constamment à innover en proposant des matériaux durables et à améliorer notre production." Pour la dirigeante, il était particulièrement important que le cuir végétal soit suffisamment robuste et stable, un défi que celui-ci peine parfois à relever: "Nous avons testé de très nombreuses options avant de trouver AppleSkin. Ce matériau répond à nos normes de qualité. De plus, les produits de cette entreprise ressemblent visuellement à notre cuir écologique naturel. Le fournisseur est très transparent quant à sa production, et il se fixe des normes strictes, ce qui correspond à nos ambitions en matière de durabilité." Ces sacs ont d'ailleurs reçu un accueil positif, au point que la griffe réfléchit à d'autres modèles. Et de rêver à une collection entièrement végane. Le label belge Komrads, propriété du couple d'entrepreneurs Vandevelde-Goegebuer, a également opté pour le cuir de pommes pour sa collection APLS. Non seulement, celui-ci se rapproche de l'aspect et de la solidité du cuir original, mais il permet également le recyclage des déchets de l'industrie alimentaire. La fruiticulture est en tous points moins nocive que l'élevage de bétail. Même si le cuir animal est un sous-produit de l'industrie de la viande, sa production ne réduit pas les gaz à effet de serre et les émissions de méthane. Le tannage est souvent effectué chimiquement et 300 litres d'eau sont consommés par kilo de cuir. "Nous avons constaté que le marché des sneakers est très polluant et nous avons voulu offrir une alternative durable, justifie Mark Vandevelde. Nous avons travaillé sur le développement de notre gamme pendant quatre ans, avant même que le premier modèle ne soit commercialisé. Nous avons durabilisé notre classique, l'ICNS, en utilisant du coton, du caoutchouc et du PET 100% recyclés, et nous avons transféré notre production au Portugal. Nous avons également commencé à chercher une bonne alternative au cuir pour une nouvelle collection. A cette époque, le cuir de pommes n'était pas encore utilisé pour les chaussures, c'était donc quelque chose d'unique, et nous avons réduit notre production de déchets. Ce cuir est également produit localement, ce qui permet d'économiser encore plus de CO2. Nous restons en Europe: le caoutchouc vient du Portugal, et pour notre nouvelle ligne Ocean waste, nous travaillons avec des pêcheurs du sud de l'Espagne. Nos sneakers ont du succès: les clients apprécient leur dimension recyclage. La crise sanitaire nous a durement touchés, mais elle a également réveillé les consommateurs. La problématique du climat gagne en visibilité, l'humanité s'est découvert des failles." Petite critique, à raison: comme la plupart des cuirs végétaliens, le cuir de pommes n'est pas 100% naturel. En effet, les composants végétaux sont souvent mélangés à du polyuréthane ou recouverts de résine pour garantir leur solidité. Mais le cuir animal n'est pas non plus biodégradable. Par ailleurs, le cuir végétal est encore une industrie jeune, en pleine croissance. La demande augmente et des marques comme AppleSkin continuent de perfectionner leur produit pour le rendre biodégradable et en minimiser l'empreinte carbone.