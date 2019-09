Emilie Duchêne et Emilie Pelegrin lancent, aujourd'hui, une ligne de bijoux consacrée au foot.

En 2011, Emilie Duchêne présentait Thea Jewelry, sa marque de bijoux personnalisés. Véritable success story, ses créations s'arrachent aux quatre coins du monde et s'invitent même aux doigts ainsi qu'aux poignets de célébrités comme Kate Moss ou Rihanna.

Cette année, la businesswoman belge s'associe à Emilie Pelegrin, ex-animatrice TV devenue, depuis, directrice artistique de Play It Fair - société belge qui s'est donné comme mission de rapprocher l'art et le football. Ensemble, elles lancent une griffe de bijoux consacrée au ballon rond et à ses symboles. Ainsi, sifflet, chaussures à crampons et maillots se parent de matières précieuses et s'érigent en véritables breloques luxueuses. Le nom de cette nouvelle enseigne ? Edson Jewelry. En hommage à un certain Edson Arantes Do Nascimento, plus connu sous son pseudonyme : Pelé.

Edson Jewelry, à partir de 65 euros, disponible sur www.edson-jewelry.com.