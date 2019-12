Retour de hype pour Macaulay Culkin

On peut penser ce que l'on veut de l'improbable et franchement inutile projet de remake du film Home Alone - titre traduit en français par... Maman, j'ai raté l'avion - annoncé par Disney cet été. Ce qui est sûr en revanche, c'est que Macaulay Culkin, ex-enfant star des nineties piégé par ce rôle de blondinet capricieux qui lancera et enterrera sa carrière d'acteur, semble profiter d'un joli retour de hype.

© SDP

A 39 ans, celui qui dirige et anime Bunny Ears, un site parodiant les conseils lifestyle des people bien intentionnés, signe pour Noël une collection de chaussettes avec la marque Happy Socks. Le spot tourné pour l'occasion le met en scène dans un pull de saison aux côtés de son iguane de compagnie. L'homme passé maître dans l'art de l'autodérision - on pouvait déjà le voir l'an dernier en une version 2019 de Kevin McCallister dans une pub pour l'assistant Google - n'a pas peur d'exploiter le filon qui restera pour toujours associé à son nom. Il aurait tort de s'en priver, même s'il admet, en anglais dans le texte, devenir "too old for this s....".