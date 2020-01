L'équipementier sportif allemand Adidas va augmenter la part de polyester recyclé pour l'intégrer dans plus de la moitié de ses produits, en visant la totalité d'ici 2024, a-t-il annoncé mardi.

La part du polyester recyclé dans les produits de la marque aux trois bandes a "fortement crû lors des cinq dernières années", précise un porte-parole d'Adidas joint par l'AFP. Le matériau obtenu à partir de déchets plastiques recyclés se retrouve dans toute la gamme des produits comprenant des chaussures, vêtements et autres équipements comme des sacs à dos ou protège-tibias.

L'objectif est d'utiliser "uniquement du polyester recyclé à partir de 2024" à "quelques restrictions techniques près", rappelle le groupe dans un communiqué.

Il s'agit aussi cette année de produire un nombre "record" de 15 à 20 millions de paires de chaussures intégrant du polyester recyclé à partir de la collecte de plastique "sur des plages et dans les régions côtières", détaille le groupe.

Plus de onze millions de paires de chaussures ont été fabriquées l'an dernier selon ce procédé. Mais cela reste une goutte d'eau: l'équipementier a produit 409 millions de paires de chaussures en 2018.

L'utilisation de plastique recyclé dans les produits fait globalement partie des "efforts de l'entreprise pour éviter les déchets plastiques et arrêter la pollution des océans du monde", selon un communiqué.

Le groupe d'Herzogenaurach a par ailleurs confirmé que sa première chaussure de course entièrement recyclable, "Futurecraft Loop", en phase de test depuis 2019, sera lancée sur le marché en 2021.

