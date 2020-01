La chaîne de magasins de vêtements réussit un joli coup en ce début d'année, puisqu'elle annonce une collaboration avec la chanteuse américaine Billie Eilish pour sa prochaine collection.

La nouvelle ligne de vêtements compte seize pièces dont des chandails et des T-shirts oversized, des chapeaux ou encore des chaussettes, arborant tous le logo de la jeune chanteuse. Les prix varient entre 4,99 et 29,99 euros. "Les vêtements sont fabriqués dans des matériaux durables", indique H&M.

Billie Eilish est en effet très préoccupée par l'environnement et le réchauffement de la planète. La chanteuse a déjà travaillé avec d'autres chaînes par le passé, à savoir Bershka et Urban Outfitters.

