Rendez-vous incontournable des amateurs de mode vintage, le Brussels Vintage Market consacre son édition de septembre aux sportwear et streetwear de la fin du XXe siècle. Si loin si proche. Mais surtout si inspirants.

Nostalgique des eighties et nineties, de leurs survêts en tactel, sacs bananes, salopettes et dunks désormais passées dans le langage commun de la mode, maintes et maintes fois copiées? Le vintage, le vrai, la fringue authentique qui a traversé les quelques décennies qui vous sépare de votre époque de coeur, fera l'objet d'un Brussels Vintage Market special street et sportswear 80's et 90's le dimanche 15 septembre dans la capitale.

Au programme : polos, blousons, jeans, salopettes, sweatshirts , marques de sport, trainings, sacs bananes, casquettes, hoodies, bijoux, combinaisons, et baskets à gogo évidemment. Le tout au son des galettes de l'époque. Pour animer ce marché de la sape cool, une battle de danse et beatbox est même prévue, où la meilleure impro sera récompensée.

. © DR

Tout ce petit monde se/vous donne rendez-vous au dans le cadre très cool du See U, soit - pour ceux qui serait passé à côte cet été, - l'ancienne caserne de la gendarmerie d'Ixelles qui, loin de son origine stricte et institutionnelle, s'est muée en un lieu unique et vivifiant, où plus d'une cinquantaine de porteurs de projets réaniment le site sous des auspices plus conviviaux et culturels. Cadre parfait.

See U à Bruxelles © BVM