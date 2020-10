Pleins feux sur les créations made in Belgium de Meo Eyewear, Paolina et Artuur.

Quoi? Une ligne de chemises pour femmes.

...

Quoi? Une ligne de chemises pour femmes. Qui? La Bruxelloise Macha Dormal s'est inspirée du sentiment de liberté et d'insouciance qu'elle ressentait, petite, lorsqu'elle montait à bord de la barque catalane de son grand-père qui possédait une maison de vacances sur la Costa Brava. Le pitch? Les créations de Paolina sont des chemises - mixant des tons francs et des motifs imprimés - à taille unique qui s'adaptent à toutes les silhouettes. Chaque pièce est produite dans un atelier familial en petite quantité et est numérotée.JL Quoi? Des solaires pour hommes et femmes. Qui? Olivia Moorkens est née en Thaïlande et a grandi en Belgique. Attirée par le monde de la mode, elle entame des études au sein de la prestigieuse école des ouvriers de France et y aiguise sa passion pour les lunettes. Le pitch? Des classiques redessinés en huit modèles - déclinés en trois coloris - pour un look racé. Et des montures légères et ergonomiques, produites en séries limitées et, pour la plupart, réalisées à la main.JL Quoi? Des montres "simples, mais pas simplistes". Qui? Le fondateur Kevin Pérez est le directeur commercial du promoteur immobilier Immpact. Passionné d'horlogerie, il collectionne des garde-temps intemporels des années 50 et 60. Le pitch? Exclusivement disponible en ligne, Artuur combine un design belge avec un mouvement à quartz japonais. La marque opte délibérément pour la simplicité avec un cadran incurvé blanc ou noir et des bracelets interchangeables de différentes couleurs.WD