Les Belgian Fashion Awards viennent d'être remis ce 21 novembre. L'occasion de célébrer la mode belge. De par sa réputation nationale comme internationale, sa créativité et sa diversité, celle-ci mérite amplement sa place sous le feu des projecteurs. Mais aussi d'attirer l'attention sur les acteurs de l'ombre et de mettre en avant des noms moins connus et des nouveaux talents. Indépendante, avant-gardiste et pratique, la mode est aussi modeste et se fait parfois trop discrète. Cette troisième édition des Belgian Fashion Awards est organisée par Knack Weekend, Le Vif Weekend, Flanders DC (Flanders District of Creativity), MAD, Home of Creators et WBDM (Wallonie-Bruxelles Design Mode).

Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Charlotte Adigèry. Les prix seront remis par des Belges renommés d'autres disciplines créatives, entre autres par Kid Noize, Tania Garbarski, Sofie Van de Velde, Jeroen De Pessemier, Wim Vanlessen, Elodie Ouédraogo et Jeroom.

Les Belgian Fashion Awards 2019 se déroulent à l'occasion des Fashion Talks, organisés par Flanders DC dans le cadre enchanteur de la Bourse d'Anvers. Les prix ont été répartis en sept catégories :

1. Le Jury Prize récompense un designer belge pour son parcours. Ce prix revient cette année à Dirk Van Saene, pour sa créativité et son originalité. Le jury tient à mettre l'accent sur l'importance de son travail dans le passé mais aussi pour l'avenir, ainsi que sur son talent créatif et sa façon de l'exprimer, tant dans la mode que dans l'art et la céramique. Membre des Six d'Anvers, il a écrit une page de l'histoire de la mode belge. En tant que professeur à l'Académie d'Anvers, il façonne les futures générations de stylistes.

2. Le prix du Designer of the Year est remis à un créateur belge qui a su convaincre le jury avec son travail au cours de l'année écoulée. Cet honneur revient à Christian Wijnants. Le jury salue sa constance et sa fidélité envers son propre univers, à une époque où les tendances dominent le monde de la mode. Ses recherches de textures, avec une préférence pour les mailles, impressionnent. Cette année, il a également lancé une gamme de chaussures et de pulls pour homme. Son label ne cesse de grandir. Les nominés dans cette catégorie étaient Carine Gilson, Caroline Bosmans, Christian Wijnants, Olivier Theyskens, Wouters & Hendrix.

3. Le prix de l'Emerging Talent of the Year revient à un jeune talent ou une jeune marque belge avec un concept fort ou témoignant d'une grande créativité. Cette année, le lauréat est le label Namacheko, qui a impressionné le jury par son succès international grandissant. Les jumeaux Dilan et Lezar Lurr, nés au Kurdistan et élevés en Suède, ont déménagé à Anvers en 2019. Ensemble, ils ont imaginé une collection forte, disponible dans les meilleures boutiques du monde entier. Les nominés dans cette catégorie étaient Bernadette, Indee, Namacheko, Templa, Sarah Levy.

4. Le Prix du Professional of the Year revient à un professionnel belge du secteur de la mode, à l'exception des créateurs, qui s'est démarqué au cours des douze derniers mois. Cette récompense revient à Pierre Debusschere, qui a offert à ses clients des images fortes avec une touche originale. Les nominés dans cette catégorie étaient Benoit Bethume, Pierre Debusschere, Tom Van Dorpe, uber and kosher.

5. Le prix de l'Entrepreneur of the Year revient à un professionnel de l'industrie de la mode belge qui a beaucoup apporté à son secteur au cours de l'année écoulée. Cette consécration revient cette année à Sofie D'Hoore et Chantal Spaas pour leur succès mondial et leur manière naturelle de gérer leur entreprise tout en lui apportant une signature très personnelle. Les nominés dans cette catégorie étaient Patrick Van Heurck et Frederic Vitre de Bellerose, Inge Onsea et Esfan Eghtessadi d'Essentiel, Florence Cools et Artur Tadevosian de Damoy/La Collection, Sofie D'Hoore et Chantal Spaas de Sofie D'Hoore, Valérie Berckmans.

6. Le prix de la Fashion brand of the Year est un prix du public. Le grand public a pu voter pour son favori sur www.belgianfashionawards.be parmi une sélection de dix marques belges ayant introduit leur candidature, sélectionnées avec soin par un jury professionnel. La marque de luxe pour homme orientée streetwear Arte remporte ce prix du public. Les nominés dans cette catégorie étaient Arte, Bonjour Maurice, Façon Jacmin, Filles A Papa, Howlin, La Fille d'O, Léo, Natan, Mieke Dierckx et Snobe.

7. Le prix du Most Promising Graduate revient à un jeune diplômé (juin 2019) d'une des sept grandes écoles de la mode en Belgique. Cette année, le jury n'a pas pu choisir un lauréat car chacun des sept nominés mérite ce titre. Le jury ajoute qu'il a vu des candidats avec des points forts individuels impressionnants qui laissent entrevoir la qualité de l'enseignement en Belgique. Les finalistes dans cette catégorie sont Bart Lapere, Dominique Rocour, Eve Delperdange, Maria Ossaba, Quinten Mestdagh, Samuel Quertinmont et Thurel Thonet.

Prix spéciaux

• Le prix UPR : le lauréat, le duo Florence Cools et Artur Tadevosian, nominé dans la catégorie Entrepreneur of the Year, pour sa marque Damoy / La Collection, remporte une bourse UPR de 10 000 euros dans le domaine des relations publiques et de la communication. UPR propose des services d'expertise sur mesure, que le lauréat pourra utiliser au cours de l'année suivante. Avec cette récompense, UPR offre une plateforme professionnelle à un nominé prometteur des BFA, toutes catégories confondues.

• Le prix Musée Mode & Dentelle : Emerging Talent Namacheko. Ils ont créé leur empreinte, qu'ils appliquent à leur collection fixe. Le Musée procèdera à l'acquisition d'une silhouette pour sa collection.

Le jury

Pour cette troisième édition, nous avons rassemblé un jury externe d'experts internationaux avec des grands noms tels que Patrick Scallon, président du jury et directeur de la communication chez Dries Van Noten, Glenn Martens et Diane von Furstenberg ou encore Elizabeth von der Goltz (Net-à-Porter) et Christopher Morency (Highsnobiety).

Vous trouverez la liste complète sur notre site Internet.

Le trophée

Les sculptures "The Pattern based Copper Mirror" ont été imaginées par Nel Verbeke. La créatrice a associé deux patrons croisés. Les statues sont faites à la main en cuivre brossé.

Retrouvez toutes les photos de l'événement à partir du 22 novembre sur www.belgianfashionawards.be