Billie Eilish, icône pop de 20 ans, au look insaisissable

Le 18 décembre 2001, Billie Eilish Pirate Baird O'Connell voyait le jour à Los Angeles. Vingt ans plus tard, elle est devenue - en à peine six années -, une pop star internationalement connue. Artistiquement parlant, le talent et le charisme de la jeune femme ne font pas un pli. Une personnalité affirmée très tôt aussi à travers un style mixant street/outwear, punk, toujours oversize, où nail art et d'hairstyling néon ne sont pas en reste. Et quelques très rares incursions du côté du glamour. Une liberté totale, qui trouve un large écho dans la GenZ.

