British Fashion Awards 2018: Les lauréats et Meghan Markle en invitée surprise

"C'est un tel plaisir que d'être ici pour célébrer la mode britannique", a déclaré Meghan, duchesse de Sussex, lors de la cérémonie annuelle des British Fashion Awards, organisée en présence de nombreuses stars au Royal Albert Hall.

Acclamée par le public, l'ancienne actrice américaine, enceinte, a salué la "vision", la "créativité" mais aussi "l'incroyable gentillesse" de Clare Waight Keller.

Les deux femmes s'étaient rencontrées début 2018, avant que la styliste ne signe la robe portée par Meghan, grande amatrice de mode, pour son mariage avec Harry, le 19 mai dernier, une création aux lignes épurées, à encolure bateau et manches trois quarts.

Les British Fashion Awards ont également récompensé Vivienne Westwood, lauréate du prix pour le "changement positif", eu égard à son engagement contre le changement climatique.

Jamais avare de discours militants, l'icône punk de la mode britannique, 77 ans, en a profité pour dénoncer le "système financier pourri", cause de "tous nos problèmes". Elle a également taclé le président français Emmanuel Macron et la hausse des taxes sur les carburants, finalement annulée pour 2019 en raison du mouvement des "gilets jaunes". "Cette taxe frappe les pauvres plus que quiconque", a-t-elle souligné. "Et (M. Macron) ne pense pas au fait qu'il a déjà accordé tous ces allégements fiscaux aux riches. Alors forcément, les gens sont énervés".

Le prix du mannequin 2018 est allé à Kaia Gerber, 17 ans, bien partie pour connaître le même destin que sa mère, l'ancienne top model Cindy Crawford. "C'est un tel honneur", a déclaré la jeune Américaine, au bord des larmes. "Je n'ai qu'un petit rôle à jouer dans la concrétisation d'une vision créative, mais je suis très reconnaissante d'en faire partie".

Parmi les autres récompenses, Gucci a reçu le prix de la "marque de l'année", et l'Italien Pierpaolo Piccioli, directeur artistique de Valentino, celui de meilleur designer.