Malak participe à une initiative joliment solidaire à l'occasion du 8 mars, soit un appel à partager un témoignage autour de la féminité sur Instagram. Trois d'entre eux seront transformés en broderies uniques.

Directrice artistique de formation et "artiste du dimanche" autoproclamée, Malak rend depuis 2018 hommage au féminin et à tout ce qui ...

Directrice artistique de formation et "artiste du dimanche" autoproclamée, Malak rend depuis 2018 hommage au féminin et à tout ce qui s'y rattache par le biais de broderies décalées et engagées, entièrement réalisées à la main. Une démarche qui a séduit le projet Bruzelle, qui lutte contre la précarité menstruelle dans la capitale. Et a invité Malak à participer à une initiative joliment solidaire à l'occasion du 8 mars, soit un appel à partager un témoignage autour de la féminité sur Instagram, trois d'entre eux ayant pour visée d'être transformés en broderies uniques dont un pourcentage de la vente sera reversé à l'association.