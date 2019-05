Brut, pratique, porteur de sens: le vêtement de travail est de retour

Désormais, le workwear - initialement conçu pour bosser - ne se limite plus seulement au bleu de travail. Gilets de chasseur, uniformes d'ouvrier communal et combinaisons de mécanicien se frayent un chemin jusqu'aux podiums et descendent même dans les rues.

